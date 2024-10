¿Quienes son los invitados en ‘La Revuelta’ de David Broncano de hoy, lunes 7 de octubre?

Tras cosechar una nueva tanda de victoria en audiencias contra ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ llega pisando fuerte este lunes con su primer as bajo la manga. David Broncano finalizó la semana con la visita de Manuel Turizo, y además de sorprender con la enorme fidelidad del público emisión tras emisión, mantuvo estable cuota de pantalla despidiéndose con un 15% de share. ¿Pero quién visita hoy lunes el programa de TVE?

«Es una de las mayores estrellas de la música lationamericana y del mundo», anunció el presentador antes de recibir el pasado jueves a Manuel Turizo en ‘La Revuelta’. Un último invitado de infarto con el que logró hacer sombra a la anunciada visita de Omar Montes al espacio de Antena 3, con el que Pablo Motos logró anotar un 14,3% en su última noche de la semana.

Dafne Fernández y Marta Aledo, las primeras invitadas de David Broncano de esta semana en ‘La Revuelta’

Dafne Fernández y Marta Aledo fueron las primeras en pasar por el plató de David Broncano. La protagonistas de ‘4 estrellas’ llegaron a ‘La Revuelta’ con una importante queja para el presentador. «Estamos enfadadas», comenzó espetando Aledo, reprochándole la salida de la parrilla de la ficción de TVE para la acogida del nuevo espacio del humorista. «Yo no tengo la culpa», señaló corriendo el presentador.

Arturo Coello, la segunda estrella de la noche

El tenista Arturo Coello es la gran apuesta de David Broncano para arrancar ‘La Revuelta’ por todo lo alto esta semana. Con tan solo 22 años, es considerado una de las grandes promesas del pádel a nivel mundial. Y llega por primera vez al espacio de TVE tras hacerse por segundo año con el título de campeón en el París Major Premier Padel.

Desde que debutó en el World Padel Tour, el joven tenista ha ido escalando hasta hacerse notar en el mundo del deporte por su impecable ténica y asombrosa mentalidad a una edad tan temprana. Nació el 8 de marzo de 2002, y su pasión por los deportes de raqueta comenzó cuando era tan solo un niño. Su juego se caracteriza por su potencia

Con esta última visita, David Broncano se impone al primer invitado de la semana de ‘El Hormiguero’. El programa de las hormigas recibirá este lunes por primera vez a Franco Colapinto, una de las nuevas promesas del mundo de Fórmula 1. Así, el de Jaén abre la veda una semana más a la competencia por los espectadores, una ojeriza que el humorista lideró en la mayoría de sus últimas emisiones gracias a las visitas de Ana Mena junto a Belén Esteban y María Patiño, Danna Paola o el más reciente, Manuel Turizo.

En mitad de una guerra que parece no tener tregua, las primeras polémicas comienzan al saplicar al de Jaén, y ha demostrado que no tiene miedo a afrontarlas. La semana pasada, David Broncano se dirigía muy serio a la audiencia para desmentir una de sus primeros desencuentros con RTVE. «Se ve que esto es un error interno nuestro de Televisión Española que no ha pasado. Ha salido una noticia como que nos ha regañado TVE por hacer chistes de drogas y porque no había mujeres en el programa», aclaró el humorista.