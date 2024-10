Pocos vieron venir cómo Pedro Piqueras deja retratado así a Ángel Cristo ante toda la polémica

Tras su jubilación como presentador de ‘Informativos Telecinco’, son pocas las veces que hemos podido ver a Pedro Piqueras. El periodista está disfrutado de su retirada junto a su familia pero, de cuando en cuando, hace acto de presencia en algún evento, como el celebrado este pasado fin de semana.

Haciendo gala de su solidaridad, el castellano-manchego ha acudido a una fiesta solidaria organizada por Irene Villa en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid. Allí, ha sido preguntado por los polémicos audios que han salido a la luz de Bárbara Rey y Juan Carlos I, algo que le parece «interesante a nivel informativo, porque me gustaría saber lo que pasaba en España en esos momentos, mientras ocurría». Pero, al mismo tiempo, cree que «es una cierta intromisión en la vida privada de la gente».

Pedro Piqueras carga contra Ángel Cristo: «No cabe en mi cabeza»

Lo peor para Pedro Piqueras es que estos audios y fotografías los haya filtrado «el hijo de esta persona, me parece horrible. No cabe en mi cabeza que un hijo grabe y difunda» ese material. Y añade: «No disfruto con estas cosas. Me gustaría un país mucho menos crispado, más alegre y más honesto». Se trata de un peliagudo tema del que él preferiría no comentar nada más: «El método no me parece el mejor, me parece horrible«, sentencia.

Por otro lado, el periodista dice estar feliz disfrutando de su jubilación, aunque tampoco pierde el tiempo. «Pasándolo bien, escribiendo y en un programa de RNE», explica, ya que se niega a despegarse del periodismo: «Solo he renunciado a la pantalla porque eran muchas horas durante muchísimos años».

Pedro Piqueras reconoce echar de menos estar al frente de ‘Informativos Telecinco’ con todos los temas de actualidad que están sucediendo. Pero, por otro lado, cree que se lo merece. Y es que, como él mismo explica, han sido muchos años en los que ha tenido que estar al pie de la noticia.