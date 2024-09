Pedro Piqueras vuelve a Telecinco y verbaliza lo que piensa de Carlos Franganillo como sustituto

Pedro Piqueras protagonizó su esperado regreso a la pantalla de Telecinco este viernes de la mano de ‘Babylon Show’. Carlos Latre recibió al periodista por primera vez desde su salida de ‘Informativos Telecinco’ a principios de año, y como no pudo ser de otra forma, hablaron sobre su sustituto. Fue ahí cuando Pedro Piqueras sorprendió lanzando su juicio más sincero sobre Carlos Franganillo, que abandonó TVE para ponerse al frente del espacio tras su marcha.

Debido a la visita del antiguo presentador de informativos, ‘Babylon Show’ arrancó este viernes de manera especial. Nada más comenzar la emisión, Carlos Franganillo apareció en pantalla, en directo, para desear suerte al periodista en su entrevista. «Estoy seguro de que lo vais a pasar genial, ha sido un honor darte paso, como tú me lo diste a mí no hace tanto tiempo», señaló el presentador para dar el pistoletazo de salida.

Tras la cómica aparición especial de su sustituto, que terminó entre bromas junto a Latre, Pedro Piqueras comenzó a repasar su amplia trayectoria televisiva de la mano del programa. «El reporterismo es lo que más me ha gustado siempre. A mí lo que me gusta es la calle, siempre que he podido he salido del informativo. Antes se podía muy poco», comenzó explicando el periodista, que recordaba así una de sus pasiones menos exploradas en el periodismo.

Pedro Piqueras sobre Carlos Franganillo: «Está haciendo cosas estupendas»

Carlos Franganillo, Carlos Latre y Pedro Piqueras en ‘Babylon Show’

«En TVE salí bastante, en Antena 3 también, en Telecinco salí en el terremoto de Haití, el volcán de la Palma, la investidura de un presidente, terremoto de Marruecos… Creo que el periodista no puede estar siempre en el plató», sentenció Piqueras antes de pronunciarse sobre el compañero que le había dado la bienvenida a ‘Babylon Show’ tan solo hace unos minutos. «Ahora, Carlos Franganillo, por ejemplo, sale mucho. Está haciendo cosas estupendas», comenzó señalando el invitado.

Fue entonces cuando Carlos Latre recordó el momento en el que ambos coincidieron trabajando. «Coincidisteis en la Palma y tú tienes mucho que ver en el fichaje de Franganillo», señaló el presentador, haciendo que Pedro Piqueras se sincerase con los espectadores sobre el fichaje del antiguo rostro de La 1. «A mí me gustaba, había coincidido con él en varios sitios. Me caía muy bien e hicimos una relativa amistad», aseguró el comunicador.

«Cuando pensé en mi retirada…»

«No puedo decir que fuéramos amigos entonces, pero sí me gustaba como lo hacía. Nos parecíamos bastante en cómo damos la información. Es un hombre que está muy formado, más joven, y cuando yo pensé en la retirada hace dos años, pensaba en alguna persona de cierto nivel y Carlos reunía eso», insistió Piqueras, dejando más que clara su opinión sobre su sustituto.

Y durante su breve encuentro a través de la conexión en directo de ‘Babylon Show’, Carlos Franganillo también se rindió a los pies del icónico rostro de los informativos. «Encantado de estar con el maestro», llegó a asegurar durante su tiempo en pantalla con Pedro Piqueras. «Es la primera vez que no sé que me espera en los próximos minutos», confesó el antiguo presentador de ‘Informativos Telecinco’ en los momentos previos a arrancar la entrevista.