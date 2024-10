Nerea pierde los papeles en ‘Gran Hermano 2024’ durante su brutal agarrada con Luis

La relación entre Nerea y Luis dentro de la casa de ‘Gran Hermano‘ ha tenido su pico de tensión durante los últimos días debido a los últimos encontronazos que se han registrado entre ambos dentro de la casa. Unas disputas que han dinamitado su relación y que dejan en entredicho la continuidad de la pareja dentro de la casa. Todo ha comenzado a raíz de una conversación entre los dos en la cama. Mientras que Nerea le exigía a Luis hacerse un tatuaje con su nombre y su ojo, éste se mostraba dubitativo.

Unas dudas que han colmado la paciencia de la joven: «Me ha sentado mal lo que has dicho que hasta que nos casemos». «Mira, que me tatuaré yo lo que me dé la gana cuándo me dé la gana, que es mi cuerpo», le ha contestado él visiblemente irritado. «Si a mí me gustan los tatuajes sería la primera que los llevaría en cambio a ti sí. Quiero que me demuestres tu amor con algo que me gusta. Eres un borde, eso es que no estás seguro de estar conmigo al cien por cien», le ha llegado a arrear ella. Un comentario que ha provocado la primera separación entre los dos puesto que Luis ha abandonado su habitación en la casa de ‘Gran Hermano’

Precisamente esta actitud de Luis en ‘Gran Hermano’ ha motivado un nuevo reproche por parte de Nerea: «Eres tonto, así te lo digo. Te vas con la almohada para hacerte el gracioso delante de todos los tíos y para que te pregunten si hemos vuelto a discutir, ¿Te parece gracioso que te digan que hemos vuelto a discutir? Decías que la gente no nos convenía que nos viera discutiendo… Te haces el gracioso. No lo entiendo. Eso te sobra completamente. Si tenemos un problema se habla entre tu y yo. Pareces un niñato, así te lo digo… Te lo juro que me das pena, eres un tío súper inmaduro y no quiero estar con un tío así».

Luis lleva al límite a Nerea: «Estoy nerviosa, estoy muy mal»

Con los ánimos ya encendidos entre los dos, Nerea y Luis han vuelto a protagonizar un nuevo encontronazo. Al día siguiente, Óscar y Ruvens citaron a los dos en su «consultorio sentimental» de ‘Gran hermano’. Allí, el joven ha dado a conocer aspectos de su pareja que poco o nada le han gustado a ella, quien le ha reprochado precisamente ese gesto: «Lo que hemos puesto en común por falta de comunicación entiendo que lo puedas hablar, pero cosas nuevas entre tú y yo que se queden entre tú y yo. Has dicho cosas que no me han gustado un pelo… yo no voy contando cosas personales».

«Me estás dejando a mí como una puta mierda y es lo que no te voy a permitir… Lo que menos me apetece ahora mismo es hablar contigo», le ha asestado él. Un comentario que ha provocado el estallido de ella: «Deja de dar el show». «Te voy a decir lo que me dé la gana, a mí no me mandas», le ha recordado él. Por su parte, Nerea le ha vuelto a asestar: «Me lo dices bien y te vas a bajar los humitos». En medio de esa batalla, Luis ha vuelto a intentar acercar posturas: «Lo único que quiero… cállate dos minutos, por favor, necesito hablar las cosas sin interrumpir. Te estoy diciendo que no me interrumpas y me interrumpes».

Sin embargo, Nerea no se lo ha puesto fácil puesto que ha vuelto a cortarle para evitar que él siga echándole en cara sus diferencias: «¡Qué pesado colega! Es que soy yo, yo, pero tú también. Te juro que como no lo deje, no voy a volver a hablar con él en todo el puto día chaval».

Nerea pierde los papeles ante Luis: «¡Que estoy mal!»

Ante ello, Luis ha abandonado el salón y se ha dirigido a la sala habilitada para fumar, lo que ha provocado el estallido de Nerea: «Sal a hablar conmigo, que no es justo. Estás relajándote ahí y tú no. Como te lo acabes te juro que no voy a hablar contigo en todo el día eh. ¿Puedes salir? ¡Que estoy mal! No lo aguanto, no puedo. No lo aguanto macho. Estoy mal, súper nerviosa y se la pela todo. No lo aguanto, te lo digo enserio». Así pues, la joven ha protagonizado uno de los momentos de mayor tensión de la actual edición de ‘Gran Hermano’.