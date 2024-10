Nerea no puede más y dinamita su relación con Luis en ‘Gran Hermano’: «Cojo la puerta y me piro»

Nerea y Luis no atraviesan por su mejor momento dentro de la casa de ‘Gran Hermano‘. De hecho, su concurso podría pasar factura a su relación hasta el punto de llegar a dinamitarlo. Todo ha comenzado a raíz de las dudas planteadas por la joven. «Estoy muy agobiada. De verdad, ¡qué pereza tío! Llega un punto en el que dices joder tío, qué pereza. Yo me amargo, yo estoy amargada de la vida… Todo el rato discutiendo llega un punto que te amarga», ha confesado en la habitación junto a sus compañeras.

En la misma línea, Nerea ha confesado que sus problemas con Luis no son recientes. «Hay momentos en los que estoy súper agobiada, súper deprimida y no me veo al cien por cien. Es que no viene de ahora, viene de antes». Lejos de quedarse callada, la joven ha proseguido diciendo: «Al final si estás enamorada de una persona tienes las cosas claras esté o no esté en cualquier lado y no sé, estoy como súper rayada. Me da miedo como arrepentirme».

Luis, al borde del abandono por su crítica situación con Nerea

En el confesionario y a solas, Nerea también ha expuesto más detalles sobre su crítica situación: «Estoy súper agobiada con Luis. Estamos todos los días discutiendo por tonterías y no me sale estar bien con él». Por su parte, Luis se ha quedado descuadrado al ver que su pareja lo estaba hablando con todos menos con él.

«La veo con unas cosas que no sé. Lo último que quiero es que se agobie. Si son problemas tan pequeños y hace un mundo, cuando llegue un problema grande, ¿qué va a ser?», ha preguntado visiblemente agobiado. Del mismo modo, ha añadido: «Lo que no entiendo es, el problema es conmigo, soy tu novio y hablas con todos menos con tu novio para que sea la comidilla todo el día».

Finalmente, los dos han podido hablar sobre su relación. La primera en hacerlo ha sido Nerea, quien ha expuesto: «Estoy agotada, me da pereza estar discutiendo todos los días. No sé lo que quiero Luis». Ante ello, el joven le ha advertido: «Como vea lo mínimo que vas a tirar el camino por el que vas a tirar, cojo la puerta y me piro. Otra cosa no, pero mi salud mental va por delante de cualquier cosa».

La gota que ha colmado el vaso entre Nerea y Luis

Si la situación entre los dos no estaba controlada, una pregunta que Laura ha formulado durante un juego ha terminado por enturbiar la relación. En concreto, la hija de María José Galera le ha preguntado a ella si estaba enamorada. A pesar de haber respondido con una afirmación, el carácter dubitativo de Nerea ha provocado un nuevo encontronazo. «A ver enamorada al cien por cien ahora no», ha añadido.

Así pues, Luis le ha afeado haberlo comentado delante de toda la casa: «Lo que me preocupa es lo que sientas por mí, no lo que respondas. Eso me da igual. Sé lo que sientes por mí y sabiendo que no estás al cien por cien, pues yo qué sé». Unas palabras que dejan en el aire la continuidad de su relación.

«Estoy muy agobiada, o realmente lo cambiamos y dejamos las tonterías», ha añadido en un momento posterior Nerea, quien incluso le ha confesado haberse replanteado el futuro de su relación: «Si no cambiamos las cosas, es inviable». «No me digas que quieres estar conmigo si no estás al cien por cien, es lo único que te pido», le ha suplicado Luis, quien también se ha desahogado en el confesionario. Finalmente, los dos han podido zanjar su crisis con un beso en la cama que deja en el aire su continuidad como pareja.