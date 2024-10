Nacho Abad utiliza 'En boca de todos' para asestar este contundente palo al decreto de RTVE

El contador de víctimas mortales por la catástrofe climatológica que ha azotado a Valencia y otras zonas de España continúan subiendo según pasan las horas. 'En boca de todos' seguía este jueves muy pendiente de las actualizaciones, y Nacho Abad terminó estallando contra el Gobierno. El presentador condenó la votación celebrada para aprobar el decreto de RTVE en el Congreso.

Durante las últimas 48 horas, Valencia, Albacete y otras zonas de España continúan en el punto de mira por los estragos que el paso de la DANA ha causado. Hasta el momento, la gota fría más mortal de la historia de nuestro país ha dejado más de 155 muertos, toda una tragedia que continúa siendo prioritaria en la mayoría de programas de televisión.

Nacho Abad estalla contra el Gobierno por la DANA: "Deberían estar en Valencia"

Es por eso que Nacho Abad aprovechaba este jueves para atacar desde 'En boca de todos' al Gobierno, culpando al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de la situación en Valencia. "Llevan dos días sin comida, sin nada. Unos familiares han intentado llevarles comida, pero no han podido llegar. No ha aparecido nadie para ayudarles, se me parte el alma. ¿Sabes cuando va a llegar alguien a echarles una mano?", leía el presentador en palabras de una espectadora.

Nacho Abad en 'En boca de todos'

"No tengo ni puñetera idea. No sé cuándo van a ayudar a nuestros vecinos de Valencia", sentenciaba el rostro de Cuatro visiblemente afectado por la petición de socorro de la ciudadana. Fue entonces cuando decidió cargar contra el ejecutivo. "Lo que me da pena es que Pedro Sánchez y Carlos Mazón se están paseando por las zonas afectadas, pero que se paseen nos da lo mismo", espetó el comunicador.

"Lo que interesa es que a los vecinos les llegue agua, les llegue comida, los limpien. Y que no aumente la cifra de muertos porque estamos en las tres cifras. Estamos en 102 muertos", advertía el conductor de 'En boca de todos' este jueves por la tarde. "Da una sensación de falta de coordinación, de que no hay nadie al mando para ayudar a nuestros vecinos... Y que al final somos los españoles los que ayudamos a otros españoles de un lado y de otro", lamentó Nacho Abad.

"Había una cosa urgentísima"

Entonces, lanzó un dardo sobre las últimas reuniones de la Cámara Baja en plena crisis por el temporal. "¿Y mientras tanto qué hacen los políticos? Pues aprobar allí en el Congreso, que se reunieron a hacer 'decretazos'. Había una cosa urgentisima", comentó con sorna el periodista, visiblemente indignado. "Agua no hay que llevar, no se preocupen. Comida no hay que llevar, al ejército no hay que movilizarlo. Hay que aprobar cómo controlar el consejo de RTVE", sentenció Abad.

"¡Para eso sí que ha habido urgencia!", terminaba exclamando Nacho Abad antes de conectar con una reportera que se encontraba frente al Congreso de los Diputados para resumir la reunión de este miércoles. "Lo urgente hubiese sido que estos señores de traje y zapatos caros se hubiesen montado en un camión del ejército y se hubiesen ido a Valencia a ayudar. A empujar coches, a limpiar barro...", sentenció el presentador.

"Pero no, había que aprobar con urgencia RTVE porque allí no beben ni comen los de RTVE y necesitan... pero es que a parte, les han subido los sueldos", señaló con asombro el comunicador, ante el salario que van a recibir los nuevos consejeros del ente público que asciende a los 100.000 euros.