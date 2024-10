Kiko Jiménez se deslengua así con la boda de Ángel Cristo y da la clave de su plantón

El pasado jueves, 17 de octubre, tuvo lugar la esperada boda entre Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia. Un enlace que no ha estado exento de polémica y que contó con sonadas ausencias, como la de la madre del novio, Bárbara Rey o Kiko Jiménez, uno de sus compañeros en 'Supervivientes 2024'.

Si bien la ausencia de la exvedette se esperaba, puesto que no estaba invitada, sí que lo estaba el novio de Sofía Suescun quien, sin embargo, declinó la invitación. Pero, ¿cuáles fueron sus motivos para no asistir? Este sábado, 19 de octubre, él mismo ha desvelado las razones en 'Fiesta', el programa en el que colabora.

El espacio vespertino de Telecinco también contó con la presencia de Ricardo, amigo de Ángel Cristo, quien sí acudió al enlace. El joven aprovechó para aclarar algunas de las críticas que más se han hecho sobre la celebración, como que el menú era escaso o que la barra libre apenas durara cuatro horas.

En lo que todos los invitados coinciden es en la felicidad que desprenden los novios. Sin embargo, Kiko Jiménez no está de acuerdo, ya que él no ve a la pareja preparada para casarse. El colaborador ha dado en 'Fiesta' su opinión sobre el enlace: "Está claro que esta boda es un negocio. Él contaba lo que le iban a pagar, unos 40.000 euros. Lo quería cebar en 'Supervivientes' y casarse allí, como ocurrió, y aunque lo veo enamorado…".

Kiko Jiménez, demoledor: "Hay gente que no cree en la boda"

Según Kiko Jiménez, "él estaba en lo alto de la ola e iba a bajar, por eso ha celebrado la boda". Por tal motivo, él no quería formar parte de la exclusiva. Tras la emisión de un vídeo sobre el acto, Ricardo ja explicado que hubo momentos tensos por el hecho de haber cámaras durante la celebración.

"Ángel siempre que está con Ana se pone en un segundo plano. Durante la boda de Honduras se puso en un segundo plano, se queda embobado mirándola", contó el invitado. Pero el novio de Sofía Suescun insiste: "Hay gente que no cree en la boda". Y esos, según él, son los motivos por los que gente cercana a la pareja ha declinado la invitación.

Por otro lado, el programa conducido por Emma García ha contado que la boda estuvo a punto de no celebrarse. "Hay personas que decidieron no ir a la boda porque no creen en ello, no han querido formar parte de este circo. El propio Ángel Cristo, tres semanas antes, tenía serias dudas. Le dijeron que se dejara llevar", han asegurado desde el programa.

"Esta boda ha sido un negocio, aunque haya amor", ha insistido Kiko Jiménez, dejando claro que "le veo a él más enamorado que a ella de él". Esa fue su percepción durante su paso por Honduras y por tal motivo ha decidido no asistir.