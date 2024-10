Gloria Camila lleva a Kiko Jiménez ante la justicia y le demanda por maltrato psicológico

Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez estuvieron juntos durante cuatro años, entre 2015 y 2019. Pero su relación terminó con ambos tirándose los trastos a la cabeza públicamente. Poco después, él comenzó a salir con Sofía Suescun, según se comentó en su momento, ella fue el detonante de la ruptura.

A partir de ahí comenzó la guerra entre la ya expareja. Kiko Jiménez tachó a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado de «obsesionada», «caprichosa», «fría», «calculadora» y «materialista». Incluso llegó a decir de ella que iba «de niña dulce y respetuosa» pero que en realidad era «una macarra». «Quiere acabar conmigo, destrozarme la vida; es mala persona», aseguró el de Linares.

Gloria Camila, por su parte, le acusó de cosas tan graves como de haberle provocado anorexia y de hacerle sufrir dependencia emocional. Incluso le culpó de hacerle ir a psicólogos: «Si no hablaba de mí, hablaba de mi familia. Yo me quería morir, estaba todos los días en mi casa temblando y llorando. Me quedé en 46 kilos».

Gloria Camila demanda a Kiko Jiménez

Cinco años después de la ruptura, las cosas siguen igual. Gloria Camila ha denunciado públicamente que tanto ella como su padre han recibido mensaje y llamadas de números ocultos a horas intempestivas. Poco después habría descubierto que eran números del entorno más cercano a Kiko Jiménez, en concreto señaló a su actual cuñado, Cristian Suescun. Incluso llegó a calificar de «acoso» lo que estaba sufriendo, apuntando directamente a su exnovio y a la madre de este.

Pero la joven ha ido más allá. Y es que, según publica Informalia, la hermana de Rocío Carrasco ha decidido poner todo este asunto en manos de la justicia. Fue el pasado mes de junio cuando Gloria Camila interpuso una demanda contra el novio de Sofía Suescun por maltrato psicológico. Un juicio que todavía está pendiente de celebrarse. Esta demanda se suma a las fortísimas declaraciones que Maite Galdeano hizo sobre su yerno, al que comparó con Antonio David Flores. Por el momento, Kiko Jiménez no se ha pronunciado públicamente sobre el enfrentamiento judicial en el que se ha visto envuelto.