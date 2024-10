Juan y Medio da sentencia a 'El Diario' de Jorge Javier al señalar lo que muchos creen: "No es..."

En el arranque de la presente temporada Juan y Medio habló del repentino interés por los talk shows después de años y años de abandono del género en la televisión generalista. «Ahora todo el mundo se acuerda de la soledad, ¿dónde estabais cuando nadie hacía un programa para ellos? ¿Ahora estáis muy compungidos?», soltó en ‘La tarde aquí y ahora’, su programa en Canal Sur.

Unas palabras que se entendieron por muchos como una pulla directa hacia ‘El Diario de Jorge’ en Telecinco, que, salvando la distancias respecto al mítico ‘El Diario de Patricia’, ha traído de vuelta los testimonios de anónimos a la programación. Eso sí, con una recepción bastante exigua por el momento.

Pues bien, sobre ello se le ha preguntado a Juan y Medio en una entrevista para El Confidencial. En ella, asegura que ha visto el programa de Jorge Javier Vázquez para poder juzgar con criterio. En primer lugar, dice que «profesionalmente es impecable». «Me parece una labor excelente de producción y de todo, son muy buenos profesionales. Telecinco es una de las cadenas referentes del país», añade, poniendo en valor los medios técnicos para hacer el producto.

Juan y Medio: «No es para mí el paradigma del programa de testimonios«

Sin embargo, ‘El diario de Jorge’ tiene un ‘pero’ para él, que bien podría ser la causa de su bajo rendimiento en audiencias. «No es para mí el paradigma del programa de testimonios«, sentencia con contudencia el veterano comunicador. «Yo pienso que hay que escuchar más porque dispones de más tiempo», aduce en ese sentido.

No obstante, Juan y Medio matiza que «no es una crítica en ningún momento a Jorge Javier ni al programa», «Porque el programa está hecho muy bien», insiste el andaluz. «Yo me quedo embobado mirándolo porque, madre mía, tener medios es una maravilla», admite, poniendo el foco de nuevo en el alto nivel de producción.

Por otro lado, el presentador también habla del final de ‘Sálvame’ en el citado medio. «Fueron perdiendo audiencia. No dijeron de repente: ‘Mañana no hay Sálvame’. Era nuestro adversario directo y ya había muchos días que, efectivamente, les ganábamos y otros días nos ganaban ellos. Nosotros lo teníamos asumido y vimos que ya perdían brillo y fuerza. Conozco la tele y pensamos: ‘Uy, esto no va a durar mucho’. Es como el que se pone enfermo. No me sorprendió, ni me impactó, ni me cambió la vida», declara.