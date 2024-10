José Antonio León lanza la pregunta que todos se hacen de Bárbara Rey y Ángel Cristo lo corrobora

Ángel Cristo ha sido el gran protagonista de la entrega especial que ‘¡De Viernes!‘ ha programado para la noche del miércoles. El espacio se ha centrado en dar a conocer la intrahistoria del romance entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, el actual rey emérito. Además de poder desentrañar algunos detalles íntimos de su relación, el hijo de la vedette ha compartido el paradero de unas polémicas grabaciones que atestiguan esos encuentros.

Antes de ello, el hijo de Bárbara Rey ha detallado cómo llevó a cabo la instalación de los equipos de espionaje para poder grabar los encuentros íntimos entre su madre y el monarca. Una confesión que ha generado todo tipo de reacciones como la de José Antonio León: «A mí lo que me sorprende con toda esta trama de espionaje es cómo no hiciste las pruebas de acceso al servicio secreto porque estás plenamente cualificado para hacer instalaciones y grabaciones secretas».

Acto seguido, el colaborador del espacio le ha preguntado por el paradero de esas cintas. «A mí lo que me gustaría saber, a día de hoy, ¿existen esas grabaciones? ¿Se intuye algo?», ha sido la cuestión planteada por José Antonio León. En primer lugar y con cierta sorna, Ángel Cristo ha compartido: «Si me hubieran dado un trabajo en el servicio secreto, mi madre me habría echado en cara que lo he conseguido gracias a ella».

Sobre la cuestión de las grabaciones, José Antonio León ha señalado: «Me interesa saber si esas grabaciones a día de hoy están en tu poder, si son tan fuertes como se dice. Sé que se ven regular, pero que se escucha todo lo que se dice ahí. ¿Lo que se dice ahí (en las grabaciones) traería graves consecuencias para tu madre?».

Sin cortarse un pelo y de forma contundente, Ángel Cristo ha contestado: «¿Tú qué opinas? Sí. Es que me has preguntado y te has respondido tú solo… En la habitación son conversaciones más de marujeo, en algún momento se pueden decir cosas más comprometedoras, pero hay todo tipo de información y aquí lo grave es el chantaje».