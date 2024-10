Jorge Ponce confiesa ahora sus duros inicios con Buenafuente: "Me caían cubos de mierda"

Jorge Ponce se ha convertido con los años en uno de los rostros más reconocidos del programa de David Broncano. El humorista, que cruzó a La 1 junto al presentador en 'La Revuelta', continúa brillando el prime time tras la gran acogida del programa. Pero sus inicios en televisión no fueron fáciles, y en una reciente entrevista con la Cadena SER, el colaborador de TVE se ha sincerado sobre el rechazo que sintió durante sus primeras apariciones.

El colaborador estrella de 'La Revuelta' se pasó el programa 'Ni tan bien' de Cadena SER para repasar su éxito actual en el espacio de TVE, pero gracias a una pregunta de Carolina Iglesias, terminó remontándose a sus años de la mano de Andreu Buenafuente. "Imagínate la buena idea que tuvo...", comentó con sorna el humorista al comenzar a recordar esos años.

Jorge Ponce reflexiona sobre los "cubos de mierda" que recibió en el programa de Buenafuente

Y es que, aunque sus primeros pasos en televisión llegaron en 'Caiga quien Caiga' no fue hasta 'En el aire' cuando se colocó al frente de los espectadores junto a Andreu Buenafuente y Berto Romero. "Vamos a coger a este chaval, que no ha salido nunca en televisión y tiene unas inseguridades increíbles, que puede ser gracioso pero todavía está por demostrar, y vamos a ponerle de tercero al lado de la pareja más estable de la comedia", recordó Jorge Ponce.

Jorge Ponce en Cadena SER

"Madre mía la de cubos de mierda que me caían por las redes cada noche", añadió el humorista malagueño, dejando entrever que llegó a verse sobrepasado por tener que situarse al nivel del exitoso tándem de cómicos que le apadrinaban. Ante los micrófonos de Cadena SER, aseguró incluso que la crispación llegó a unos niveles en los que llegaron a pedir su despido del espacio.

"Como si me hubiera colado en su casa y hubiera cagado en la mesita de noche de sus hijas", reflexionó con humor Jorge Ponce. Aún así, el compañero de David Broncano asegura que ese tipo de experiencias le ayudaron a tener "un pellejo gordo" para enfrentar las críticas, consiguiendo que a día de hoy no le importe lo más mínimo lo que dicen sobre su trabajo en 'La Revuelta'.

A su vez, insistió en que, pese a todo el éxito que cosechan en su nueva etapa en La 1, y el cariño que han ido cultivando durante tantos años en el extinto espacio de Movistar Plus+, las críticas nunca desaparecen de su día a día. "Me siguen cayendo, pero ahora me da igual", señaló tajante el humorista, que se reafirma en su postura.