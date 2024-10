'Gran Hermano' sorprende con el veredicto de la audiencia y no expulsa al concursante esperado

'Gran Hermano' ha vivido una nueva y determinante gala en la que los espectadores han podido conocer la identidad del nuevo expulsado o expulsada: Silvia. La resolución del televoto ha generado impacto, y es que muchos esperaban la marcha de Edi debido a las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto.

Todo ello tras una semana en la que hasta ocho concursantes han luchado por quedarse en un reñido televoto. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la semana, el reality ha programado distintas salvaciones que ha reducido el listado de nominados a tres: Edi, Nerea y Silvia. Nada más comenzar la gala, el presentador de 'Gran Hermano' ha dado a conocer el estado de los porcentajes.

Mientras que el expulsado o expulsada de la noche aglutinaba un elevado 52%. Mucho más distanciados en el televoto se mostraban los otros dos nominados que reunían un 34% y 14%. Poco después, el reality ha conducido a los nominados a la sala habilitada para la expulsión.

Allí, el presentador de 'Gran Hermano' ha conectado en un primer momento para comunicar la salvación de uno de ellos. "La audiencia ha decidido que debe continuar en 'Gran Hermano' Nerea", fueron las palabras empleadas por el Jorge Javier. Visiblemente emocionada, la joven ha agradecido el apoyo de la audiencia. Precisamente con dicha salvación, la expulsión se ha debatido en un intenso duelo entre Edi y Silvia.

Silvia, cuarta concursante expulsada de 'Gran Hermano'

Finalmente, las nominaciones se han resuelto con la expulsión de Silvia. Dicha marcha se ha producido tras el anuncio del presentador: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Silvia". Nada más conocer la noticia, la expulsada le ha dedicado unas palabras a su compañero: "Disfruta y ábrete al resto de gente".

En la misma línea, la ahora exconcursante ha comentado: "La verdad que sí que me ha sorprendido por un lado, pero por otro lado yo lo decía hoy, que no sabía si esta sensación de tranquilidad era precisamente porque me quedaba o porque no era algo tan bueno, sino que ya puedo estar tranquila de mi paso por el concurso. La verdad estoy contenta". Sobre los motivos que han provocado su marcha, Silvia ha compartido: "Al igual que hay gente que no me quiere dentro, habrá gente que me quiera aquí. Yo estoy contenta y tranquila".

Por su parte y como salvado en 'Gran Hermano', Edi no ha dudado en agradecer el gesto de sus seguidores: "La verdad que para mí es un subidón y quiero darle las gracias a toda mi gente que noto el apoyo desde allí... muchísimas gracias de verdad, lo llevo grabado en el corazón".

Silvia se convierte en la EXPULSADA de la noche 💥 #GHGala7 #GH17O pic.twitter.com/wTq6s1Tsgu — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2024

Edi esquiva su expulsión pese a sus polémicas

Poco después, el joven gallego ha compartido su premonición sobre su continuidad en la casa: "Yo ya me olía que iba a estar aquí y hasta el final. Sinceramente tenía la esperanza de poder salvarme y estoy súper contento y agradecido".

Cabe recordar que el joven ha protagonizado numerosas polémicas durante los últimos días con Vanessa y Javier en la casa de 'Gran Hermano'. También debido a su relación con Violeta. Incluso la joven llegó a dudar de él cuando ambos pidieron su hora sin cámaras. En plató la polémica también le persigue debido a la férrea defensa de la madre de Violeta a su hija, quien no tuvo reparo en referirse al gallego como simple. "Es más simple que un pedo", apuntó.