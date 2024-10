Salta la polémica en el plató de ‘Gran Hermano’ por lo sucedido entre las madres de Nerea y Luis

La guerra entre Nerea y Luis que se ha desarrollado durante los últimos días en la casa de ‘Gran Hermano‘ ha tenido su réplica en el plató. Esto es debido al encontronazo que han mantenido tanto la madre de Nerea como la de Luis. Todo ello a raíz del fuerte choque que la pareja ha vivido entre los muros de Guadalix de la Sierra.

En concreto, Nerea ha perdido los papeles y no ha dudado en perseguir a su pareja, cuando ésta intentaba distanciarse. Todo ello después de un gran desencuentro por las confesiones que Luis habría dado a conocer al resto de sus compañeros de ‘Gran Hermano’. Ante los reproches de Nerea, su pareja ha intentado ponerle límites y, por ello, ha intentado afearle su comportamiento en la casa de ‘Gran Hermano’.

Sin embargo, el joven no ha podido hacerlo debido a las constantes exigencias e interrupciones de su pareja, quien no dudaba en pedirle de muy malas maneras que se calmase. Ante ello, Luis ha optado por alejarse y acudir a la sala habilitada para fumar. Al ver dicha escena, Nerea ha perdido completamente los papeles y ha comenzado a gritar: «¿Puedes salir? ¡Que estoy mal! No lo aguanto, no puedo. No lo aguanto macho. Estoy mal, súper nerviosa y se la pela todo. No lo aguanto, te lo digo enserio».

Guerra de madres en el plató de ‘Gran Hermano’

Nada más ver dicho encontronazo, en el plató de ‘Gran Hermano’ las defensoras de sendos concursantes han vivido otro polémico desencuentro. La primera en compartir su diagnóstico ha sido la madre de Luis: «Yo creo que está cabreada porque Luis está espabilando, la está contestando y le ha dicho que no le va a consentir que le hable así y está muy cabreada y solo puedo decir que Luis no me lo ha puesto difícil. Lo estoy pasando mal como madre porque no me gusta ver cómo le está pasando».

Así pues, no ha dudado en lanzar la pelota al tejado de la madre de Nerea: «La que tendrá que decir algo es su madre». «No justifico el comportamiento que está teniendo Nerea, no lo justifico, pero sí que quiero añadir que este comportamiento en la realidad lo tienen los dos y la diferencia es que Nerea es una persona que es muy transparente y Luis sabe dónde está. Este comportamiento y lo sabes tú igual que yo lo tienen fuera, en la realidad», ha dicho Mila, la madre de Nerea.

Ante ello, la madre de Luis se ha mostrado tajante: «Estás limpiando tu casa metiendo la mierda debajo de mi felpudo». «No me gusta el comportamiento de mi hija, pero la realidad es esa», ha repetido la defensora de Nerea. De igual manera, ha vuelto a soltar: «Yo he visto fuera de la casa unas discusiones que yo no reconozco a Luis y mi pregunta es, ¿tú reconoces a tu hijo ahí? No le reconoces. No justifico». Por su parte, la también defensora de Luis ha vuelto a señalar: «Estás intentando quitar mierda de tu casa metiéndola en la mía».

«No intentes justificar que los buenos no son tan buenos ni los malos no son tan malos», ha vuelto a soltar Mila ante lo que Natalia ha sentenciado: «Yo no voy a coger la mitad de su porquería». Sin embargo, la última en hablar ha sido la madre de Nerea que ha dado a conocer aspectos muy llamativos de la relación de su hija con Luis: «Tu hijo se está conteniendo, pero la realidad no es esa. Si queréis llamar a las amigas de Nerea lo podéis comprobar. Yo he tenido que llamar por teléfono a Nerea y decirle se acabó porque los dos son iguales».