Gloria Camila entra a mojarse sobre Isa Pantoja y no evita esta referencia a Rocío Carrasco

Han pasado dos semanas desde que Isa Pantoja conmocionara a todos con su testimonio en 'De Viernes' revelando la dura infancia y adolescencia que pasó en Cantora y cómo fue rechazada por parte de su familia por ser adoptada. Como hija adoptiva también, Gloria Camila se ha pronunciado recientemente al ser preguntada por la prensa.

Así, Gloria Camila reaparecía este martes en el estreno del espectáculo 'The Crazy Hole Party' en el que participa su amiga, Amor Romeira. Y allí, la prensa no dudó en preguntarle por el testimonio de la hija de Isabel Pantoja aprovechando que ella también fue adoptada por una cantante famosa como Rocío Jurado.

De primeras, Gloria Camila asegura que apoya a Isa Pantoja, si lo que ha contado es cierto. "Yo no sé si es verdad o no, si ha sido así y si se siente mal, evidentemente yo la apoyo y le mando mi cariño, que al final eso hay que trabajarlo, y poco a poco", asevera.

"Sobre la adopción, pienso que hay mucha gente adopta para que vean lo buena persona que es y otra gente que adopta porque así lo siente, al final es un amor que se da de verdad y se siente, no hay que hacer diferencias ni nada", prosigue diciendo la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

El dardo de Gloria Camila a su hermana Rocío Carrasco

Según confesó Isa Pantoja desde bien pequeña notó diferencias entre la manera de tratar a su hermano Kiko Rivera y ella. Sin embargo, Gloria Camila deja claro que ella no vivió eso en su caso con su madre, que también tenía una hija biológica mayor. "Nunca me he sentido excluida. Siempre se me ha tratado como una hija más, mi madre siempre ha dicho 'mis hijos' y siempre me ha dado el cariño igual, digan lo que digan", recalca.

No obstante, Gloria Camila si que aprovechaba para lanzar un último dardo que muchos han entendido que iba dirigido a su hermana Rocío Carrasco. "Por otras personas sí me sentido excluida", suelta la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'Pesadilla en El Paraíso'. "No se puede querer algo que no se tiene", terminaba diciendo al respecto de su hermana.