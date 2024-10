Gema López desacredita a Mariló Montero en ‘Espejo Público’ y ella se revuelve con su acusación

Gema López y Mariló Montero se han enzarzado en ‘Espejo Público’ este miércoles por los audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey. La comunicadora navarra ha reducido todo el material que está saliendo a la luz a un asunto de corazón y eso ha cabreado a la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

Para Mariló esos audios centrados en lo marital «no solo le están haciendo daño a la reina Sofía, que ya se lo había tragado en soledad» sino que «le está haciendo daño al rey Felipe y a una chavala que es princesa de Asturias y futura reina de España». Además, ha añadido que «no se ha contado ningún secreto de Estado que haya traspasado ya a la prensa política». «Esto es del corazón», ha aseverado.

Unas palabras que han contrariado a Gema López. «Interesa que sea para la prensa del corazón, pero lo que hay que hacer es arañar más, rascar más en el aspecto político de todo esto. Si hay más audios, hay que sacarlos», ha exhortado la tertuliana y coordinadora de la sección de ‘Más Espejo’.

Mariló Montero, por su parte, ha seguido en sus trece: «El ámbito en el que esto está desarrollándose es en el corazón». «Ha estado dos días en los informativos. ¿Cuántas horas se han grabado? ¿Durante cuánto tiempo? No nos están dando las conversaciones completas, porque hay algo muy gordo o porque no hay nada interesante. Esto nace por una bronca con un hijo, y lo que está haciendo es daño a la reina Sofía, a Felipe VI y a la infanta Sofía», ha insistido.

Un argumento que ha revuelto a Gema López, que le ha tachado de «simplista». «Es simplista querer circunscribir esto al mundo del corazón, porque esto es lo que se pretende. Lo que deberíamos hacer es indagar en muchísimas otras cosas, desclasificar papeles. Pero mientras hablemos de que esto va sobre una amante que ha querido aprovecharse, nos quedamos en lo que sabíamos desde hace 20 años. España ya no es tonta y España necesita respuestas», ha sentenciado.

«Para eso está el libro de Chicote. ¿Dónde quieres profundizar? Estamos profundizando», le ha replicado Mariló Montero. Es ahí donde Gema le ha cantado as cuarenta a su compañera por su postura respecto a los audios de la discordia: «No, porque con gente como tú no se puede profundizar, porque lo queréis llevar al debate del corazón, no a lo que realmente interesa».

Una acusación que Mariló no ha permitido, refutándole de inmediato: «No es verdad. Yo me he leído todos los libros referentes a esto, pero estoy diciendo que esto se está inflando como se está inflando con audios cortos porque interesa. Primero para promocionar el periódico que lo está sacando y segundo para engordar económicamente las intervenciones del hijo (Ángel Cristo) en televisión».

«Que no pongas el foco ahí, ponlo en el rey Juan Carlos, en los servicios secretos, en la falta de seguridad. No pongamos el foco en si se acostaba con Bárbara Rey, que eso ya lo sabíamos. Queremos restarle importancia a lo importante, velándolo con lo que pasaba debajo de unas sábanas», ha lamentado Gema López, denunciando que «nos quedamos con lo anecdótico» mientras todo «es muy grave».