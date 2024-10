El ‘tierra trágame’ de Lydia Lozano con lo que llega a soltar en el nuevo ‘Sálvame’: «Ha sido una provocación»

Las pausas publicitarias de ‘Ni que fuéramos’ nos dejan momentazos tan grandes como los que vemos en el programa, y que se pueden ver a través de YouTube y Twitch. Allí hemos visto a Víctor Sandoval hablar de su pasado con las adicciones o a Lydia Lozano revelar sus secretos de belleza.

En cada corte publicitario, un colaborador acompaña a Javier de Hoyos o algún que otro redactor como Claudia o Hugo para que interactúe con los espectadores del programa, quienes les dejan mensajes y preguntas. Este martes, 15 de octubre, tras Kiko Matamoros le llegó el turno a Lydia Lozano, quien acabó muy enfadada por lo que ella consideró una «provocación».

La periodista comenzó a leer, sin filtros, lo que le estaban escribiendo los seguidores del espacio de Ten. «¡Todo el mundo me pide Lydia, salúdame!», comentaba la canaria, antes de leer una pregunta que la dejó totalmente descolocada: «¿Lydia, consumes cocaína?». Javier de Hoyos no dudó en salir en su rescate: «¡No habéis leído nada! Digo: no lo va a leer«. «Que no me lo pregunten», espetó la colaboradora, visiblemente enfadada.

El cabreo de Lydia Lozano por la pregunta de un espectador

«Lydia, no puedes decir esa palabra aquí«, le pidió el que fuera director de ‘Socialité’. «¡Es alucinante!», añadía, sin dar crédito, Lydia Lozano. Acto seguido, empezaron a leer otros mensajes positivos hacia ella, como algunos que aseguraban estar enamorados de sus estilismos, que iba guapísima, o los que le pedían que bailase un chuminero. Pese a esto, la periodista no ocultaba el enfado que tenía: «Me he quedado cortada, qué quieres que te diga. Es que vaya gilipollez».

«Lo que me sienta mal es meter la pata y no ver que hay provocación. Que ha sido una provocación esto«, insistía Lydia Lozano, antes de añadir: «En la vida meto la pata cuando trabajo en directo». Además, criticaba que hubiese gente dispuesta a «decir estas gilipolleces». Tal era el cabreo de su compañera, que Javier de Hoyos quiso lanzar una petición a los espectadores: «Chicos, por favor no hagáis ese tipo de preguntas, porque no tiene sentido».