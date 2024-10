El recado de Carmen Alcayde a ‘Ni que fuéramos’: «Están siendo duros con Mediaset»

La nueva etapa que viven los creadores de ‘Sálvame’ y el universo que lo forma, compuesto por María Patiño, Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Marta Riesco, Aída Nízar, Lydia Lozano y Kiko Matamoros, está consiguiendo hacerse un hueco tanto en la televisión lineal, en el canal de la TDT llamado TEN, como en el streaming, gracias a su emisión en YouTube, Twitch y El Televisero cada tarde de lunes a viernes.

‘Ni que fuéramos shhh’ está consiguiendo en los últimos días sus récord de audiencia de la presente temporada, gracias a los divertidos momentazos que están dando sus protagonistas y la forma de tratar los diversos temas, ya sean de crónica social o televisión. De todo ello, hemos hablado con Carmen Alcayde, aprovechando nuestra presencia en la premiere de la película ‘Padre no hay más que uno 4’, saga en la que ha tenido un pequeño papel en algunas de las entregas.

Cabe mencionar que la entrevista se realizó durante el pasado verano, cuando Telecinco anunció la cancelación de ‘Así es la vida’, programa en el que Carmen Alcayde colaboraba, tras el final de ‘Sálvame’. En ese momento, ‘El Diario de Jorge’ calentaba motores. ¿Qué opinaba Alcayde de todos estos movimientos de cadena? ¿Por qué cree que están siendo «un poquito duros» sus excompañeros con Mediaset? ¿Qué condición pone para fichar por ‘Ni Que Fuéramos Shhh’?

Carmen Alcayde, ‘Padre no hay más que uno 4’. Te hemos visto a ti en alguna de las pelis.

CARMEN – Sí, la verdad es que he estado en la 2 y en la 3, en la 4 han matado a las madres, o sea, pero estoy viva. La verdad es que siempre cuentan conmigo. Ha venido siempre a verme, también a apoyarme cuando yo hago espectáculos. Luego me invita, somos coleguetas, somos amiguetes en el círculo de confianza de Santiago y para mí eso es súper importante.

En esta peli hay campanas de boda. ¿A ti te gustan las bodas?

CARMEN – Bueno, a mí me encantan las bodas. Yo no descarto casarme siete veces.

¿Cuántas te has casado tú? Por curiosidad.

CARMEN – Yo, una.

Entonces te quedan seis.

CARMEN – Eso es, siempre hay tiempo.

Te hemos visto en ‘Así es la vida’. ¿Vas a seguir en la cadena?, ¿tienes otro proyecto? Te vemos en ‘For Fans’.

CARMEN – Hombre, por favor, yo siempre digo, cuando me dicen «¿y ahora qué?, ¿Y ahora qué?» Es desde que el mundo es mundo, o sea, que llevo 25 años con el ¿y ahora qué?, o sea que yo de momento estoy tranquila, seguro que llegan nuevos proyectos, nuevas cosas, que veréis. En la tele final, siempre están los mismos para aquí y para allá. Yo espero que pronto me vayáis en otros lados.

Jorge ha cogido el testigo. ¿Cómo le estás viendo?

CARMEN – Pues mira, lo que es la vida. Cuando acabé ‘Aquí hay tomate’, en 1900, yo empecé un programa sin él en esa franja. Ahora, yo le llamé el otro día y le dije «Oye, Jorge, ¿ahora vienes tú a mi franja?» Así es todo. Ahora viene él a mi franja y yo fui. Luego hemos estado juntos en esa franja, es como mi franja y la suya. Entonces, yo creo que va a ir genial, que tiene muchísimas ganas, que además yo creo que con gente anónima le vamos a ver otro registro que a él le va muchísimo.

Así que tenéis contacto.

CARMEN – Sí, bueno, mensajitos. Y eso de vez en cuando, él está aquí, yo allá en Valencia, voy y vengo, pero sí, sí, nos escribimos y nos deseamos suerte y todas esas cosas.

Y a tus excompis de ‘Sálvame’ ahora, ‘Ni que fuéramos’, ¿los sigues o no te da tiempo?

CARMEN – Bueno, a ver, no te voy a engañar de vez en cuando, lo que pasa es que tengo que ver todo Mediaset y luego ya, cuando me queda un poco de rato, veo todo lo demás también para estar al día. Les veo, veo que se lo están currando, creo que lo están dando todo y que es admirable que empezaron de cero y siguen siendo los mismos y están a tope. O sea, que profesionalidad tienen y es abrirse camino y ahí están, dándolo todo.

Entiendo que por contrato no puedes estar con ellos, ¿no?

CARMEN – No me han llamado, no me han llamado.

¿Tú descartarías el fichar por ellos?

CARMEN – No lo sé. Hombre, no lo sé. Cuando me vea en la tesitura… para mí todo es trabajo, y si no tengo ningún trabajo y me llaman, por supuesto.

¿Crees que están siendo muy duros con Mediaset? Porque no sé si has visto que están en cierta cruzada por todo lo que pasó de los vetos.

CARMEN – A ver, yo creo que… me pones en un aprieto. Ese es su rollo, yo creo que ellos son así, son canallas, y entonces nos esperábamos todos eso, un poco duros para mí sí que están siendo, pero si se divierten y lo pasan bien y no hacen daño a nadie, o sea que un poquito duro sí, pero esos son ellos, su esencia.

Genial, Carmen, muchísima suerte y que sigamos viviendo para siempre.

CARMEN – Gracias.