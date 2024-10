Can Yaman hace este anuncio de su futuro proyecto profesional en España y es inminente

El aclamado actor turco, Can Yaman, ha llegado este miércoles al Palacio de Congresos de Cádiz para ser homenajeado en el South International Series Festival -al que asiste El Televisero- con el Premio de Honor Internacional por su trayectoria cinematográfica.

Conocido por sus papeles en telenovelas turcas que se han convertido en grandes éxitos internacionales, especialmente en países de Europa y América Latina, como 'Erkenci Kuş (Pájaro soñador)', 'Bay Yanliş (El hombre equivocado)' o 'Dolunay (Luna llena)', el actor ha desatado la euforia al llegar a la ciudad gaditana. Se ha visto rodeado de fans que lo esperaban a las puertas

del Palacio, resguardándose bajo los paraguas, del diluvio provocado por la DANA.

Escoltado por sus guardaespaldas y seguridad y pese al temporal, ha subido a una de las salas del Palacio para comenzar con la rueda de prensa en la que el Televisero ha estado presente junto con el director del festival, Joan Álvarez.

El objetivo de Can Yaman con el español y el éxito de las series turcas

El actor ha empezado aclarando que lleva un mes estudiando español y que lo entiende bien, pero la rueda ha transcurrido en italiano puesto que así se sentía “100% seguro en este idioma”.

Can Yaman también dejaba claro que quiere enfocar su carrera a España ya que está en una productora que busca proyectos en nuestro idioma: "Me estoy preparando con una profesora en Roma para aprender bien el español y poder rodar muy pronto aquí".

Esto podría darse de forma inminente ya que como también ha querido elogiar, "hay algo que los turcos y españoles tenemos en común, y es trabajar bien". "Y no por las horas ilegales en Turquía, sino por querer hacer las cosas bien", recalcaba el intérprete.

Cuando ha sido preguntado por las series turcas y el secreto del éxito internacional, ha respondido claramente que eso se lo deberían preguntar a los productores puesto que él es "sólo un actor" pero que aún así cree que "en Turquía hay muchos canales operando al mismo tiempo, la competencia es feroz. Si algo no funciona en tres capítulos lo retiran y eso crea una necesidad

de sobrevivir".

Asimismo, Can Yaman aprovechaba esta pregunta para lanzar una crítica a los derechos de los trabajadores en Turquía puesto que "allí no hay estos derechos europeos, como que se deben trabajar como máximo 10 horas al día". "Nosotros, si es necesario, trabajamos hasta 18 horas sin dormir", se quejaba.

Su último proyecto, dar vida a un intrépido pirata para Mediaset

El distinguido actor ha explicado que acaba de terminar de rodar 'Sandokán', una coproducción internacional de Lux Vide en colaboración con Rai Fiction que se podrá ver en nuestro país por Mediaset España. En la serie, una adaptación de la saga histórica de Emilio Salgari, dirigida por Jan Maria Michelini y Nicola Abbatangelo, Can Yaman da vida a un intrépido pirata, que sorprendentemente está inspirado en Carlos Cuarteroni, un hombre gaditano.

También ha estado trabajando en Hungría en lo que para él es "la mejor producción de mi carrera", la serie El Turco, en la que interpreta a un guerrero otomano llamado Balaban Agha, al que expulsan del imperio pensando que es un traidor. Emocionado, al recordar la lectura de estos guiones, el actor ha explicado que en cierta medida "esta historia se parece a la mía, porque yo

también vengo de Turquía".

Durante la ronda de preguntas ha surgido la cuestión de que habría pasado si en vez de dedicarse al mundo de la interpretación, hubiese seguido con su carrera de abogado. A lo que Can Yaman contestaba que "pienso mucho en eso y si no fuera actor, seguramente habría sido abogado, pero lo habría sido a nivel internacional porque siempre he intento ir más allá, no me habría quedado en Estambul siendo un abogado de provincia".

A pocas horas de recoger el Premio de Honor del South International Series Festival, el actor turco ha querido concluir agradeciendo el apoyo incansable de sus fans, quienes todavía le esperaban a las puertas del Palacio de los Congresos en Cádiz bajo la lluvia. "Es una cosa muy especial porque esto normalmente no le pasa a un turco. Puede sucederle a una persona que vive en América, pero en mi caso estoy viviendo un sueño. Doy gracias a Dios cada día por este amor que estoy recibiendo. En cualquier sitio, aunque llueva como aquí, o haya COVID, vienen y eso me conmueve. Los fans me aman fuertemente", concluía.