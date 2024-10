Beatriz Archidona revela su angustia por lo que le dijo Isa Pantoja sin cámaras en 'De Viernes'

Este lunes, Beatriz Archidona cambiaba la tertulia VIP de 'TardeAR' por 'salseAR' y se sentaba junto al resto de colaboradores de la sección de corazón para analizar el duro testimonio de Isa Pantoja en 'De Viernes' aprovechando que ella es una de las presentadoras del programa y vivió en primera persona todo lo que sucedió en plató.

Así, después de que en la tertulia VIP tanto Ana Rosa Quintana como Xavier Sardá y Cristina Cifuentes fueran contundentes con Isabel Pantoja, después era Beatriz Archidona la que se salía de su tono habitual y lanzaba una dura crítica tanto a la tonadillera como a su hijo Kiko Rivera.

"Bea te vimos super emocionada", le reconocía Ana a su compañera. "Es que yo creo, bueno no, es la entrevista más dura que hemos hecho no solo por lo que estaba contando sino por cómo lo estaba contando y todo lo que se está callando", aseveraba Beatriz Archidona.

Después, la presentadora de 'De Viernes' destacaba que "lo hace con respeto, sin odio y sin rencor". "Yo te digo Ana que este viernes yo llegué a mi casa y no me podía dormir porque al final tengo información de compañeros que lo vivieron y sabían lo que pasó y yo no me atreví ni a preguntárselo", comentaba Archidona.

Tras ello, Beatriz Archidona contaba que Isa Pantoja se pasó las pausas publicitarias de 'De Viernes' llorando y repetía todo el rato que "yo no quiero que esto se tome como una venganza y un ataque". "Y no se si se oye en directo pero cuando entra Asraf hay un momento que él la abraza y ella le dice ‘no me abandones’. Y la frase que a mí me dejó un nudo en el estómago. Me dijo llorando: 'Bea yo solo pido que mi madre me diga frente a frente, no me arrepiento de tu adopción'", recalcaba la presentadora.

Beatriz Archidona levanta la voz como nunca contra Kiko Rivera

En otro momento del programa, y cuando recordaban lo que Isa Pantoja dijo de su abuela doña Ana y de su tío Agustín Pantoja, Miguel Ángel Nicolás trataba de justificar a la abuela. "Yo a doña Ana, no es que la justifique pero es una señora mayor, con creencias muy muy antiguas y de repente encontrarse con una niña que viene de fuera, en la situación en la que fue adoptada y por quién fue adoptada a ella que lo entienda...", sostenía el colaborador. "¿Y?", le cortaba Archidona.

"Pero que Isabel lo consienta tampoco, no me parece la justificación de que sea una señora de otra época, porque así hemos justificado otras cosas que no tienen sentido", defendía la copresentadora de 'TardeAR'. "Que la madre consienta eso, ¿y el hermano qué?", añadía Beatriz Archidona.

Finalmente, cuando 'TardeAR' rescataba la reacción de Kiko Rivera en redes sociales atacando a su hermana por hacerse la víctima, Beatriz Archidona no se contenía después de que tanto Antonio Rossi como Laura Cuevas le criticaran. "Él ha leído la RAE por primera vez y ha puesto un mensaje en sus redes sociales", soltaba Archidona. "Ha leído un par de libros este fin de semana", apostillaba con ironía Quintana.

"Es que voy a decir lo mismo que ha dicho Isa, menos mal que no tiene la misma sangre porque esa es la diferencia entre un hermano y el otro, menos mal que no tiene la misma sangre, de la que nos hemos librado", decía indignada Beatriz Archidona. "Al final la más culta de esa familia es Isa, la que tiene estudios superiores es Isa, la que tiene menos rencor y la más educada es Isa", concluía Ana Rosa.