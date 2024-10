Avance ‘La Promesa’ del miércoles, 2 de octubre: Ultimátum de Manuel y la peor cara de Alonso

‘La Promesa’ es un polvorín ante la noticia del casamiento de Jana y Manuel. La doncella sobrelleva como puede toda la presión que tiene encima, que es mucha, también de sus compañeros. Solo reconciliarse con Manuel podría ayudarla a sobrellevarlo mejor, pero esta tensa situación lleva al límite a la pareja, con desencuentros constantes entre ellos que pueden desestabilizar la relación.

María Fernández, presa de la culpabilidad, sigue sin comprender cómo pudo llegar su cuaderno hasta la marquesa, por lo que acusa a la única persona capaz de robárselo y de hacer algo así de mezquino y de ruin, es decir, a la maligna de Petra. Entre las dos se produce un fuerte enfrentamiento.

Por su lado, Pelayo ya conoce que Catalina está embarazada y que esa criatura que lleva en sus entrañas no es de él. Aunque aún no lo sabe todo. La muchacha trata de hacer entender al conde de Añil qué pasó con Adriano, confirmándose así que el padre es el labriego. Pero conocer esta información es algo demasiado duro de asimilar para Pelayo.

Mientras tanto, Cruz y Alonso no encuentran una solución al asunto de Manuel y Jana, lo que hace que la grieta entre el matrimonio se agrande todavía más. Y en el caso particular de Alonso, sobre el que se esperaba una mayor empatía, piensa actuar con mano dura y advierte con una decisión drástica. El marqués saca así una cara desconocida que decepciona a Manuel.

Igual de inmenso parece el abismo entre Ricardo y Santos. Petra continúa moviendo sus hilos para meter cizaña entre padre e hijo. Y no solo eso, el ama de llaves también trata de poner a todo el servicio de La Promesa en contra de Jana por haber ocultado su romance con Manuel durante tanto tiempo.

Además, Curro decide contarle a Manuel que Julia en realidad es Matilde, la novia de Paco, el compañero caído junto al que lucharon en la guerra contra los alemanes. Y Cruz pide en cocinas que el asunto de su hijo Manuel se lleve con total discreción, lo que provoca que Jana se convenza en aventurarse a hablar con la marquesa. Un plan de todo punto arriesgado.

Avance de ‘La Promesa’, capítulo del miércoles 2 de octubre

Cruz se presenta en la zona de servicio después de mucho tiempo para exigir que el asunto de su hijo Manuel con Jana no trascienda. No va a tolerar que se alimenten los mentideros y tomará represalias muy duras con quien ose a hacerlo. Y esto provoca que Jana apriete los dientes y decida armarse de valor para hablar con la marquesa de toda su relación con Manuel. ¿Qué consecuencias desencadenará su intervención?

Mientras, la situación de Jana y Manuel en palacio llega al límite. Manuel reúne a sus padres para reafirmarse en su decisión de casarse con la criada y darles un ultimátum, pero para sorpresa de la pareja, no es Cruz quien tiene la reacción más visceral contra ellos, sino ¿el marqués? Alonso va a proyectar una cara muy oscura en todo esto. Quizás por el resentimiento y las heridas del pasado, y por recordar que a él le pasó lo mismo y tuvo que renunciar a ello por el apellido Luján.

Julia le cuenta a Martina toda la verdad respecto a su identidad y esta se compadece de ella. Y Catalina le dice a Pelayo que le gustaría tener su hijo con él, y esta propuesta es lo último que necesita el conde para hundirse en su océano de dudas. Pese a todo, el conde de Añil buscará un acercamiento con Catalina, aunque veremos si no cambia de opinión, pues le queda una desagradable sorpresa que conocer.

Margarita le cuenta al conde de Ayala que Martina no quiere irse vivir con ellos y a él, sorprendentemente, le parece bien que, tras el matrimonio, la muchacha permanezca en La Promesa. Así se podría librar de ella fácilmente.

Lope no se deja amedrentar y se encara a la duquesa de Carril tras pedirle que se aleje de su hija. Y María Fernández, que se flagela cada vez que piensa en el maldito cuaderno que lo ha destapado todo, confiesa a todos que su relación con Salvador no está pasando por un buen momento. Y Petra sigue arremetiendo contra Marcelo y Teresa no tiene otra que morderse la lengua ante el poder del ama de llaves.