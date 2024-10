Ana Rosa sorprende al definir de esta peculiar forma a Víctor Sandoval tras el plantón de Parada

El pasado jueves se vivió algo inaudito en televisión durante la boda de Ángel Cristo con Ana Herminia. Y es que mientras José Manuel Parada llegaba en coche con Víctor Sandoval disfrazado de Rita Hayworth en pleno directo en 'Ni que fuéramos', un reportero de 'TardeAR' le pedía al periodista que hablara en directo con Ana Rosa Quintana.

"Estamos en directo, te está hablando Ana Rosa", le decía Álex Álvarez a José Manuel Parada. "Que no oigo a Ana Rosa. No se oye nada, pero bueno, que estoy muy contento y feliz de ver que se casa este niño", declaraba él pidiéndole que le dejara su pinganillo porque no escuchaba a la presentadora. "Está mi programa esperando, está Sonsoles esperando", soltaba Parada sin pudor provocando la risa de Ana Rosa Quintana.

"Cuando esté más tranquilo, hablamos, que no quiero yo interferir con nuestra compañera", aseguraba entonces la presentadora de 'TardeAR'. "¿Que no quiere interferir con otra compañera? Ana Rosa, yo te saludo encantado. Yo tengo que atender a mi programa, pero estoy aquí para atender a absolutamente todos. Si no quieres hablar conmigo, pues nada, entonces cortamos. Venga adiós, Ana, hasta luego", se revolvía Parada contra Quintana. "Yo ya no entiendo nada", sentenciaba entonces la presentadora.

Ana Rosa, clara sobre lo que pasó con Parada: "Yo me reía de Sandoval"

Este martes, Kike Quintana recuperaba este momentazo en 'Fila Zero' su sección de 'TardeAR' con un montaje muy divertido. Tras ver lo sucedido, Ana Rosa Quintana no dudaba en decir por qué había reaccionado así y sobre todo porque le dio la risa. "Oye, tengo que decir que fue un malentendido, el pobre Parada ya lo ha explicado que no escuchaba nada", empezaba diciendo.

"Y yo me reía, pero me reía de Sandoval", soltaba Ana Rosa en alusión a Víctor Sandoval. "Hombre, normal", apostillaba su sobrino. "Pero no de él, es que me hizo tanta gracia verlo allí", se excusaba la presentadora por las pintas que tenía el colaborador y reportero de 'Ni que fuéramos'. "Yo también me río de Sandoval", sentenciaba Kike Quintana. "No, yo de él no, me hizo gracia la peluca porque iba disfrazado y a mí me hizo gracia la verdad", concluía Ana Rosa.