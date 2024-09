Un giro en las nominaciones de ‘Gran Hermano’ modifica la lista de candidatos a la expulsión

‘Gran Hermano‘ ha vuelto a poner en marcha el Big Bro, una de las principales novedades de la edición. Dicho perfil juega un papel determinante puesto que permite, cada domingo, salvar a uno de los nominados. Así pues, el listado de concursantes expuestos de cara a la nueva expulsión se ha reducido tras la salvación de Lucía.

Nada más comenzar la noche, Ion Aramendi ha actualizado el estado de los porcentajes. Es necesario recordar que el pasado jueves, tras un novedoso reparto de puntos, cuatro concursantes quedaron expuestos: Laura, Lucía, Nerea y Luis. Desde entonces, la audiencia se ha movilizado para votar al concursante que quieren echar el próximo jueves.

De igual manera, el presentador ha actualizado el estado de los porcentajes. Mientras que el candidato a ser expulsado reúne un 29%, los siguientes nominados se quedaban cerca con un 26% y un 23%. Muy seguido se quedaba el concursante que menos votos en su contra reunía al ostentar el 22% de los votos.

Poco después, el moderador del debate ha conectado con los concursantes para darles a conocer el papel del Big Bro. «El mejor de la prueba de esta noche tendrá el poder de salvar a alguien. Lucía, Laura, Nerea y Diego, si ganáis uno de vosotros, tendréis el poder para salvaros a vosotros mismos. Si queréis», ha asegurado.

La decisión del Big Bro sobre los nominados de ‘Gran Hermano’

Tras hacerse con el título de Big Bro, Lucía ha podido sacar a uno de los nominados. Sin dudarlo, Lucía se ha indultado a ella misma. Con lo cual, el listado de nominados se reduce a tres nombres: Laura, Luis y Nerea. «Considero que todos se merecen vivir la experiencia. Todas las personas se lo merecen, pero al final esto es un juego y yo me quiero salvar. Me merezco la oportunidad de que todos me conozcan ya demás tengo ganas de conocerles», han sido las palabras de la salvada.