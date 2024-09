Señalan una situación de tremenda delicadeza en ‘Gran Hermano’ con un concursante: «Es grave»

La casa secreta de ‘Gran Hermano‘ está a punto de estallar debido a los constantes conflictos que tienen a Vanessa como protagonista. La concursante ha vivido grandes roces con compañeros como Jorge, lo que ha hecho saltar a Javier. El marido de la cantante no ha tenido reparo en señalar un grave gesto de su compañero en la casa.

Todo ha comenzado cuando Jorge se ha abierto en canal hablando sobre Vanessa. «No la quiero ver en pintura en mi vida. Me ha faltado al respeto dos veces y es lo que hay», ha soltado. Por su parte, la principal aludida ha sentenciado: «Ha tenido un conflicto con toda la casa que ni le ha hablado con comentarios desafortunados. Es una persona que no me interesa».

Lejos de quedarse callado, el joven ha proseguido diciendo: «No me conoce de nada. Me ha insultado, me ha llamado pervertido. No sé si puedo decir lo que me ha dicho… Me ha llamado gilipollas sin motivo aparente. Me está tratando así no encuentro una lógica y bueno lo que no me gusta es que me falten al respeto. No quiero una persona así en mi vida. No me pidió disculpas, después de esa intente convivir, esperaba que me pidiese disculpas y no me lo pidió y hace poco tiempo me llamó pervertido».

Javier estalla y coloca a Jorge contra las cuerdas con su grave revelación

La demanda de Jorge ha hecho explotar a Javier, el marido de Vanessa. Visiblemente cabreado, el gallego ha hecho referencia a la incomodidad que Lucía sentía cuando habitaba en la casa junto a Jorge por la actitud de éste. «Lo que ha vivido ese señor, que le pregunten a Lucía lo que ha vivido en la otra casa, que le pregunten a ese señor. Que le pregunten a Lucía porque si queremos hablar, hablamos y ya, que no se me caliente la sangre», le ha advertido.

«No te equivoques. A mí lo que no me va es a faltar el respeto», ha saltado Jorge. Esto no ha hecho que Javier enmudezca, sino que ha proseguido diciendo: «Cuando una mujer no entra en el baño porque estás tú creo que es bastante grave y si entras tú y ella sale, preocúpate». «Porque me grites aquí no eres más chulo que nadie. No he levantado la voz», le ha vuelto a arrear Jorge, mientras que Javier ha concluido soltándole: «Reflexiona». Una seria insinuación que ha quedado aparcado sin solución por ninguna de las dos partes.