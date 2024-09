A Daniela y Vanessa se les va de las manos en ‘Gran Hermano’ y se activa el protocolo de salida

La tensión en la casa de ‘Gran Hermano‘ está por las nubes, especialmente en la casa secreta donde Vanessa y Daniela han mantenido una discusión que ha dado mucho de lo que hablar. Además de romper su amistad, la bronca ha crispado la convivencia e incluso ha puesto en jaque la continuidad de la colombiana en el concurso.

Todo ha comenzado tras un comentario de la gallega a su compañera. Al verla apoyada sin ayudar en las tareas de la casa, Vanessa ha tirado de humor al llamarla «marquesa»: «Hoy estás en plan marquesa. Te has levantado y estás ahí puesta por el ayuntamiento». Un título que poco o nada le ha gustado a Daniela.

«Pero, ¿qué dices? ¿Marquesa de qué? Estoy flipando, esta tía ¿quién se piensa que es? No soy ninguna marquesa. Estaba fregando ella y ya está. No pasa nada». En la misma línea y visiblemente seria, Daniela le ha puesto las líneas rojas a su compañera: «Deja de hablarme como una puta mierda porque no me lo merezco. A ti no te he tratado en ningún momento mal. He estado fregando, limpiando de todo y no me he quejado»

Poco después y en la intimidad del confesionario, Daniela se ha desahogado diciendo: «A mí no me gusta eso de ir provocando y que me provoquen. No, a mí me da igual. A mí me ignoras y yo te ignoro. Para mí hay unos topes y son fijos. Te has pasado la línea y fuera». Lejos de quedarse callada, la colombiana ha proseguido diciendo: «Si le quiere hablar como una puta mierda a su marido, pues estupendo, pero es que yo no soy su marido».

Así pues, la concursante de ‘Gran Hermano’ no ha dudado en amenazar con abandonar: «Yo a ti no te he hecho nada ni he dicho, ni me he quejado… A mí no me gusta provocar a la gente, a mí me gusta que la gente me ignore. Si no te gusto, me ignoras. Como si no existiera. ¿Te las doy yo las lecciones de respeto? ya estoy cansada de las supuestas suposiciones que hacen de mi persona. Yo quiero irme».

Se recrudece el conflicto entre Daniela y Vanessa

«Voy a tener que hacerle la cruz y ella va a notar lo que es ser Casper», comentaba la concursante desde el confesionario. Justo en un momento determinado, la joven se ha percatado de que la gallega estaba hablando de ella en la casa: «Mira, ahora mismo está hablando de mí. Espera un momento». Sin dudarlo un instante, Daniela ha acudido al salón donde le ha advertido a Vanessa: «Perdona, pero te estoy escuchando desde el confesionario. Tú me estás intentando provocar cuando no te he provocado en ningún momento».

«Que no me vas a montar gresca. ¿A ti? Eres dramática. A mí no me vuelvas a hablar, pues no te hablo. No tengo problema. Estás haciendo un drama. Yo no voy a entrar a un drama de algo que no lo es», le ha soltado Vanessa. Ante ello, su examiga le ha arreado: «Un insulto, un mal comportamiento hacía mí… Yo no soy tu marido». «Estaba hablando de la situación de que estás haciendo un drama. Estás flipando tu sola», ha zanjado la gallega para, finalmente, ironizar: «Perdón con la marquesa de Griñón. Vamos a ver, es un título, no es un insulto».