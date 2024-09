La gran pillada de Edi y Violeta en ‘Gran Hermano 2024’ en el jacuzzi: «Hay merengue merengue»

Es la ‘comidilla’ de la casa de ‘GH 2024’. El tonteo entre Edi y Violeta, quienes terminaron la noche del sábado en el jacuzzi en una actitud muy cómplice. Hasta tal punto que algunos de sus compañeros se preguntan si ha pasado algo entre ellos. ¿Ha habido ‘acuadoning’?

Todo comenzó en la noche del sábado, cuando la pareja tuvo una conversación de lo más sincera en la cama en la que Edi le confesaba a Violeta por qué no terminaba de lanzarse con ella. «Si no hubiera cámaras haría lo que me apetece hacer y no lo estoy llevando al ámbito sexual. La mayor diferencia que veo entre tú y yo es el tema de la mentalidad, de que cada uno tiene la mentalidad acorde a su edad», reconoció el gallego.

Pese a que ella cree que los dos tiene valores «muy parecidos», él insiste en que «tienes 22 años. Estamos en tapas diferentes y en momentos diferentes de nuestra vida. Es obvio y ya está. Si tuvieras más edad no me lo pensaría, lo de estar contigo», sentenció. Finalmente, ambos terminaron la noche en el jacuzzi, donde continuaron hablando en actitud muy cariñosa.

Edi y Violeta dan rienda suelta a su complicidad en el jacuzzi

Entre miraditas, risas y acercamientos, Violeta le confesó a Edi cómo le gustan los chicos y cómo suele comportarse cuando se encuentra en una relación. Esta actitud llamó la atención de sus compañeros, quienes no dudaron en entrar en la habitación para cotillear. Lucía comentó que al entrar en el jacuzzi a coger unas chanclas, Edi y Violeta se callaron, lo que la hizo sospechar que algo estaba pasando.

Maica, Maite, Lucía y Luis se acercaron a espiar. Tras una rápida visita, los cuatro regresaron al vestidor para comentar lo que habían visto. «Tenía la pierna ahí”, aseguró Maica. Maite fue todavía mucho más allá, afirmando que «tenía el chocho contra el pito, el pito contra el chocho. Ahí hay merengue, merengue. Está caliente la cosa».

Poco tiempo después, la pareja abandonaba la sala del jacuzzi, tras lo cual mantenían una conversación sobre lo que había pasado bajo el agua. «No te estoy dando la patada, pero… o me dejo mucho llevar y no sé si me podría la presión un poco, pero… Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No estoy rallado, ¿tú? (ella negó con la cabeza). Bueno, pues ya está y si tienes necesidad de hablar, me avisas. Si te preocupa lo que sea, me dices», concluyó el gallego.

Esta noche, en ‘Gran Hermano: el debate’ veremos todas las imágenes de este momento en el jacuzzi entre Edi y Violeta. ¿Qué pasó realmente bajo el agua? ¿Decidirán dar un paso más en su relación?