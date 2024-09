Lucía desafía a ‘Gran Hermano’ por su «guarrada»: «¿Dónde me habéis hecho firmar esto?»

Este jueves, 19 de septiembre, Telecinco ha emitido la tercera gala de ‘Gran Hermano 2024’, marcada por la expulsión fulminante de Silvia tras destaparse su secreto. Una expulsión que no se ha tomado nada bien su hermana Lucía, que ha rajado de lo lindo contra el programa, como han podido captar las cámaras del 24 horas.

Elsa fue la encargada de sacar a la luz en el confesionario el secreto de las mellizas, Silvia y Lucía, que en realidad no eran pareja, como habían hecho creer a sus compañeros, sino hermanas. Por lo que el programa expulsó de forma fulminante a Silvia, cuyo error provocó que los demás concursantes descubrieran su juego.

Sin embargo, el programa no las reveló en su totalidad las consecuencias que acarrearía para ellas si sus compañeros descubrían su secreto, lo que llevó a Lucía a explotar contra la organización. «Esto de mi hermana es una guarrada, porque yo no he entrado como una concursante normal, sino que tengo que fingir ser una persona que no soy. ¡Me lo mandan! ¿Dónde me habéis hecho firmar eso?», ha dicho, muy enfadada, la concursante.

Lucia HARTA DE LA ORGANIZACIÓN.



Lleva toda la RAZÓN del mundo.



Ella se presentó a un casting para concursar en GRAN HERMANO no para concursar bajo secretos absurdos.



No os la merecéis #GHGala3 pic.twitter.com/rmDvmaDUUJ — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) September 19, 2024

Lucía amenaza con abandonar ‘GH 2024’: «Me han engañado»

Su enfado fue tal que incluso se llegó a plantear abandonar voluntariamente la casa. Así se lo confesó a Laura y a Violeta en el baño: «¡Me da igual, me voy a ir! Yo esto no lo quiero vivir, porque me han engañado. ¡No lo quiero vivir! Esta no es mi vida y no quiero vivir esta experiencia».

Por si esto fuera poco, Silvia no pudo ejercer su derecho a nominación debido a la mecánica de las nominaciones y el veto directo de Edi. Además, Lucía es una de las nominadas, junto con Laura, Luis y Nerea. Uno de los cuatro será expulsado el próximo jueves de ‘GH 2024’. Sin duda, una mala noche para las hermanas.