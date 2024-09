‘Gran Hermano 2024’ pierde a estos dos concursantes por decisión de la audiencia en su gala 3

La tercera gala de ‘Gran Hermano‘ ha aterrizado en Telecinco cargada de novedades como nuevas nominaciones y unas expulsiones que han sido triples. Esto es debido a que el reality ha programado dos expulsiones tras las últimas nominaciones cuyo veredicto lo ha determinado el público con sus votos. Así como sucediese hace ahora una semana, el reality ha enviado a la casa secreta a dos nominados: Óscar y Juan.

Nada más comenzar la gala, el presentador ha conectado con los concursantes en el salón de la casa grande. Además de comprobar las sensaciones de los nominados, Jorge Javier ha anunciado un auténtico bombazo en lo que a las votaciones respecta: se ha producido un sorpasso en los porcentajes. Tras dicho anuncio, el reality les ha mostrado los porcentajes ciegos.

Mientras que uno de los nominados era el candidato a marcharse con un elevado 39,7%, el segundo expulsado le seguía muy de cerca con un considerable 38,9%. Mucho más rezagado se ha quedado el concursante de la casa que ha conseguido esquivar la expulsión: 21,4%. Así pues, cabe recordar que durante los últimos días, otros dos concursantes se han salvado de la expulsión: Ruvens, durante el debate dominical, y Nerea durante la pasada gala.

Óscar, primer concursante expulsado de la tercera gala

La expulsión se ha producido, a diferencia de la anterior ocasión, en el salón de la casa. En un momento determinado y para sorpresa de todos los concursantes, Jorge Javier ha procedido con la primera expulsión de la noche. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Óscar«, fueron las palabras empleadas por el presentador.

Una decisión que ha dejado enmudecidos a sus compañeros, quienes no han dudado en abrazarse a él y desearle suerte. Todo ello a pesar de las disputas protagonizadas por el joven durante los últimos días. Sobre el motivo por el que ha quedado fuera del reality, el expulsado ha asegurado: «No sé lo que se ve fuera ni la imagen que se proyecta fuera y es lo que quiero saber ahora cuando llegue».

Juan sigue los pasos y es el segundo expulsado de la noche

La tercera expulsión de la noche ha pillado completamente desprevenidos a Óscar y Luis. Dicho momento ha llegado en la sal de expulsión. Allí ambos han mostrado su nerviosismo ante la decisión del público que no ha tardado en llegar. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juan«, fueron las palabras empleadas por Jorge Javier.

El recién expulsado se ha abrazado con su oponente y, al tiempo, ha confesado: «Es tan complicado estar aquí. Desde fuera no sé cómo se pueden ver las cosas. Yo me quedo a gusto, he sido real en todo momento, he sido yo… Me hubiera gustado continuar, Me da rabia porque han sido dos semanas y, al final, para conocerme se necesita más tiempo».