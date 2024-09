Pablo Motos pone en un compromiso a Ilia Topuria y se niega en firme: «No voy a hacer eso»

Ilia Topuria fue la gran apuesta de Pablo Motos este martes para hacer sombra a ‘La Revuelta’ tras su primera derrota en audiencias de la semana. El luchador de artes marciales regresó a ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva película-documental, que se estrenará este miércoles bajo el título de ‘Topuria: Matador’. Y aunque el peleador comenzó la entrevista en sintonía con el presentador, tuvo que plantarse finalmente por una propuesta que declinó de raíz.

«Esta noche vamos a escuchar la historia de un hombre que viene de la humildad más absoluta. Que siendo un niño se encuentra a la desolación de una guerra. Y que acaba convirtiéndose en campeón del mundo de la UFC», comenzó adelantado Pablo Motos antes de recibir al luchador, que en su primera visita al programa consiguió la nacionalidad española tras su petición en directo a Pedro Sánchez.

Pablo Motos incomoda a Ilia Topuria con lo que le llega a proponer en ‘El Hormiguero’

Una vez sentado, el presentador alagó a Ilia Topuria definiéndolo como «el nuevo Bruce Lee de esta era», un título algo inesperado para el luchador. «Me pareció una definición corta y definitiva. Porque lo haces todo, y lo haces todo bien», explicó Motos, deshaciéndose en halagos con su invitado. Fue entonces cuando entraron en materia sobre el documental, lo que el de Requena describió como «otro sueño más hecho realidad».

Pablo Motos e Ilia Topuria en ‘El Hormiguero’

«Todo lo que no se puede contar en una entrevista. Creo que puede ser una historia inspiradora a la hora de encarar la vida», adelantó el luchador sobre lo que los espectadores podrán ver en la gran pantalla. Pero entonces Pablo Motos se desvió preguntándole por su lado más ‘performer’. «En Estados Unidos, por ejemplo, hay que ser rentable. La venta de entradas lo es todo, si vendes muchas entradas te llaman, sino no. ¿Cuánto hay de ‘showman’ en un luchador?«, preguntó el valenciano a la estrella de la lucha.

Ilia Topuria no dudó en mostrarse tajante. «Yo hago una entrevista sobre algún contrincante bien, pero en los últimos 10 segundos digo que lo voy a reventar. Cuando él se sienta a hacer la entrevista lo que le muestran es que le voy a reventar. Eso es lo que utilizan para generar ese pique y al final consiguen una rivalidad que vende», explicó el de Requena antes de que Pablo Motos comenzase a incomodarlo con una pregunta sobre idiomas.

«Me estás metiendo en un compromiso»

Entonces, el presentador de Antena 3 mostró su curiosidad por saber en qué idioma se propinan mejor los insultos. «Quiero decir, ¿suena mejor ‘fuck you’ o que te follen?», comenzó señalando Motos entre risas del público. «Las dos cosas suenan bien», respondió algo cortante Topuria, queriendo evitar la tesitura en la que Motos le iba a colocar a continuación.

«¿Cómo suena que te follen en georgiano? ¿Te acuerdas o no?», preguntó Pablo Motos entonces. «Claro que me acuerdo. Pero es que me estás metiendo en un compromiso que luego mi madre… No, no, no voy a hacer eso», terminó espetando el invitado, que se negó rotundamente a afrontar el reto que le proponía el valenciano. «Vale, no lo hagas», terminó señalando el presentador de ‘El Hormiguero’ para avanzar a otros derroteros.