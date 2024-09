Nuria Roca no elude hablar de este modo de Carlos Latre tras su cancelación: «No nos engañemos»

No se ha cumplido aun un mes desde que arrancó esta temporada televisiva 2024-2025 y ya tenemos un primer damnificado. Y es que hay que recordar que ya hemos asistido a la primera cancelación con la desaparición del fallido ‘Babylon Show’ en el access de Telecinco. Así, Carlos Latre se quedó sin programa tras abandonar Antena 3 al no haber podido hacer frente al ‘Hormiguero’ ni a ‘La Revuelta’ de Broncano. Un asunto sobre el que se ha mojado Nuria Roca en su última entrevista.

Así, la presentadora de ‘La Roca’ en La Sexta se ha manifestado en El Español sobre la guerra que se vive en el access prime time entre ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, en el que ella colabora, y el nuevo espacio de David Broncano en el access de La 1 tras dejar Movistar Plus+.

Al respecto de la guerra que se ha generado creando dos bandos, Nuria Roca es contundente. «Lo único que no me gusta de lo que estamos viendo es lo de los bandos porque, en el fondo, a lo que se perjudica es a la televisión. Se está hablando de algo que excede a la tele y creo que es un error», recalca la presentadora de La Sexta.

«Quitando y poniendo a un lado los bandos, todo lo que sea que haga que la gente vea más la televisión, a mí siempre me parece absolutamente fantástico. Este medio está viviendo un momento de transformación, y sí en ese momento de transformación hacemos que venga más gente y nuevas generaciones a verla, pues bienvenida sea. Ojalá llegue a ese público nuevo y se quede a verla. Lo que se ha visto en estas semanas es que hay más gente delante de la televisión, y eso me parece que es fantástico porque todo ha subido, con lo cual, creo que es muy positivo», prosigue diciendo.

Sin embargo, no todos han subido ni todos han logrado el éxito. Como decimos Carlos Latre perdió su batalla y ha visto como su gran apuesta fue retirada por Telecinco tras solo tres semanas en emisión. «También existen víctimas colaterales, por supuesto, pero esta es la tele, que te voy a contar yo de programas que se ponen en marcha y se quitan a las dos semanas, también he estado en ellos. Pero la tele es esta, bienvenidos a la tele…», asegura Nuria cuando le preguntan por ello.

Nuria Roca habla así de la cancelación del programa de Carlos Latre

Asimismo, al cuestionarla si ha podido hablar con Carlos Latre después de que se quedara sin programa, Nuria Roca aclara que no pero le envía todo su apoyo. «No he hablado con Carlos, pero ha sido una faena para él, porque no hay nada que te pueda hacer más ilusión que poner en marcha un proyecto y, además, uno tan personal como ese», asegura la presentadora.

«Pero ahí está el mando a distancia, que es el que manda. Y luego, si ese mando a distancia lo metes en la misma coctelera que la paciencia de los que deciden, pues ahí está el que te aguanten más o te aguanten menos. Hay formatos con los que se es más paciente y otros con los que no», sentencia.

Con respecto a si falta paciencia en televisión a la hora de dar tiempo a los formatos, Nuria Roca deja claro que es algo que siempre ha pasado y seguirá pasando. «Esto ha pasado desde hace 30 años, no nos engañemos. Los programas, cuando no han funcionado, los han quitado. Depende mucho de las expectativas que tenga la cadena con un programa, si va a ser de largo recorrido, si tiene una duración determinada… si, por ejemplo, son ocho entregas y ves que en la tercera ya no funciona, pues lo retiran. Esto ha funcionado siempre así. Los que trabajamos en la tele le metemos toda la ilusión del mundo a los programas en los que estamos embarcados. En algunos me habría gustado más que hubieran tenido algo más de paciencia, pero también entiendo las decisiones cuando se toman», concluye.