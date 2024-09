Netflix compra ‘La Promesa’ que da el salto por sorpresa a la plataforma tras triunfar en TVE

Las series diarias están en su edad dorada. Viven un momento dulce increíble, y entre ellas destaca, cómo no, ‘La Promesa‘, la serie creada por Josep Cister que lleva cautivando a la audiencia desde 2023, y que se corona como una de las ficciones líderes cada tarde. Pero no solo en emisión en directo, sino en diferido. Porque gracias a RTVE Play, ‘La Promesa’ puede seguir disfrutándose cada día. Aunque no hayas podido ver el episodio en el momento de su emisión. Y desde ahora también podremos verla en otra plataforma con la que nadie contaba: Netflix.

La cadena pública y la popular plataforma de streaming ya tienen un acuerdo de colaboración que ha cristalizado en la serie diaria ‘Valle salvaje’ (con impresionantes resultados) . Y fruto de este trabajo, en Netflix se han fijado en la serie diaria más exitosa de TVE. Así que a partir del 1 de octubre, ‘La Promesa’ también estará disponible en el servicio de streaming, tal y como ha confirmado TVE.

Atención #promisers, nos hace mucha ilusión comunicaros que… ¡#LaPromesa llega a @netflix el próximo martes! 🎉



¿Nos oís gritar de la emoción? 😍 pic.twitter.com/timfMWCDeb — La Promesa (@lapromesa_tve) September 26, 2024

Por ahora se desconoce cómo será la estrategia de emisión con el serial. No sabemos si optarán por la distribución de los capítulos que siguen con ‘Valle salvaje‘, emitiendo los episodios un día después de su estreno en TVE, o si preferirán incorporarlos en bloques o incluso en temporadas completas. Tampoco ha trascendido si todos los capítulos emitidos estarán disponibles, o seguirán siendo propiedad exclusiva de RTVE Play.

Lo cierto es que esta es una gran oportunidad para la ficción hecha en nuestro país. Porque gracias a esta estrategia, series diarias como ‘La Promesa’ podrán llegar a todos los rincones del mundo, y su éxito puede ir creciendo exponencialmente. Las plataformas de streaming están empezando en el mundo de este tipo de producciones diarias (estamos a la espera de ‘Regreso a las Sabinas‘, de Disney Plus), y poco a poco parece ir funcionando. Ahora solo queda esperar a ver cómo responde la gente de otros países a la inclusión de ‘La Promesa’ en Netflix, y si los números acompañan la apuesta del gigante del streaming.

Así es ‘La Promesa’

El elenco de ‘La Promesa’.

Año 1913. El mundo entero está al borde del abismo, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos. Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país. Ese día el Palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos. Lo pilota Manuel, hijo de los Marqueses.

De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero alguien consigue salvarlo: Jana. El Marqués le ofrece una recompensa económica, pero ella solo quiere trabajo en el Palacio y tiene un motivo claro: hacer justicia a su madre asesinada hace quince años, e investigar el paradero de su hermano, secuestrado cuando era un recién nacido.