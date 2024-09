Marta Riesco desenmascara a Manu Tenorio y revela su lado más oscuro: «Vergüenza»

Manu Tenorio continúa su ruta por los distintos platós de televisión para denunciar su batalla contra unos ‘inquiokupas’ que lleva librando más de un año y medio. El cantante ha pasado durante estos días por espacios como ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Espejo Público’ para hacerse eco de su agonía, pero Marta Riesco ha decidido desenmascararlo. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ tomó sus redes para denunciar el pésimo trato que recibió por parte del intérprete cuando le propuso contar su historia en el espacio de Quickie.

«Lo peor de todo es que los dos trabajan. Lo primero que compré con el dinero que gané en ‘Operación Triunfo’ fue una casa para mi madre. Es una casa que estoy pagando a base de constancia y esfuerzo, mi hijo aún no ha conocido Sanlúcar», aseguró el sevillano en su visita a Sonsoles Ónega, donde denunció que la familia que ocupa su piso le debe más de 10.000 euros.

El cantante no dudó en clamar contra el relato que sus antiguos inquilinos habían compartido con los medios. «Se está diciendo que yo con Hacienda… cada vez que se ha hecho son contratos legales, con mis obligaciones legales. Es falso, esa casa está en una sociedad», explicó Tenorio en su paso por ‘Y ahora Sonsoles’. Y aunque también paró en ‘Espejo Público’, parece que decidió prescindir de ‘Ni que fuéramos’ para hacerse eco de su problema, o al menos así lo ha denunciado Marta Riesco.

Marta Riesco destapa su mala experiencia con Manuel Tenorio: «Después de bloquearme…»

«Después de bloquearme y decirme que no hace declaraciones a los medios. Manu Tenorio se recorre todos los platos para hablar de sus Okupas. ¡Vergüenza!», sentenció la reportera de Quickie en su cuenta de ‘X’, desvelando la pésima actitud con la que el sevillano abordó su propuesta. Una llamada de atención en redes que no ha tardado en recibir respuesta por parte del antiguo concursante de ‘Operación Triunfo’.

Después de bloquearme y decirme que no hace declaraciones a los medios. @manutenorio se recorre todos los platos para hablar de sus Okupas. Vergüenza! @CanalQuickie — MartaRS (@MartaRiesco) September 17, 2024

Ante las acusaciones, Manu Tenorio no ha dudado en tender una mano amiga a la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’. «Marta mira, te explico: yo no iba a dar ninguna declaración en ningún medio. Pero cuando ha salido cierta política a desprestigiarme me he visto obligado a dar un paso hacia delante. Han sido las circunstancias, no por ti ni mucho menos», explicó el cantante en un intento de justificarse, respondiendo a la publicación de Marta Riesco.

Marta mira te explico: yo no iba a dar ninguna declaración en ningún medio. Pero cuando ha salido cierta política a desprestigiarme me he visto obligado a dar un paso hacia delante. Han sido las circunstancias no por ti ni mucho menos — Manu Tenorio (@manutenorio) September 17, 2024

Y tras sus más sinceras disculpas, la compañera de María Patiño y Belén Esteban no dudó en retomar su oferta inicial. «Gracias Manu por contestarme, aunque sea por aquí, ya que me bloqueaste. Entonces, ¿entrarías en nuestro programa ahora?«, terminó añadiendo la reportera, dejando la puerta abierta a una visita o conexión en directo del cantante al programa de Quickie, que se ha hecho eco sobre el asunto en los últimos días.

Algo que finalmente se ha producido y este miércoles, Manu Tenorio entraba por teléfono en ‘Ni que fuéramos’ y se producía un encuentro entre el cantante y Marta Riesco en directo después de criticarle públicamente.