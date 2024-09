María Patiño abandona el nuevo ‘Sálvame’ y brota contra Kiko Matamoros: «No soy una ignorante»

Como era de esperar, el fallecimiento de Julián Muñoz esta madrugada a los 76 años de edad se ha convertido en el tema protagonista de todos los programas de televisión. Así, ‘Ni que fuéramos’ arrancaba abordando la última hora y María Patiño no podía contenerse con su reacción al recordar la verdadera cara del ex alcalde de Marbella.

Y es que María Patiño vivió de primera mano todo lo que ocurrió en el caso Malaya y se empapó durante meses todo lo que pasó en Marbella. Por eso, la presentadora no ha tolerado que algunos quieran blanquear ahora la imagen del ex alcalde por el simple hecho de que se haya muerto.

«Claro que hay mucha más corrupción en el mundo. Claro que hay gente más gorda que roba, pero este tío hasta hace nada se ha sentado en un programa de televisión y ha llevado a su mujer para cobrar a través de ella», aseveraba María Patiño en ‘Ni que fuéramos’. «Yo no estoy defendiendo a este señor», se defendía Matamoros al verse atacado y cuestionado.

La presentadora brotaba en ‘Ni que fuéramos’ después de escuchar a Kiko Matamoros cuestionar por qué Jesús Gil o su familia no fueron condenados en el caso Malaya. «Ese es el argumento de Julián», le replicaba María Patiño al colaborador. «No, son hechos», defendía Kiko. «Eso no es verdad, eso es lo que ha dicho Julián Muñoz y os lo habéis creído. Yo he estado en Marbella y este señor ha decidido robar porque ha querido y había un sistema conformado por Jesús Gil y él os dice a vosotros que era un pelele y os ha comprado», decía indignada la periodista.

Al ver que Kiko Matamoros pretendía defender a Julián Muñoz, María Patiño entraba en brote. «David te digo una cosa. Malversación, prevaricación, cohecho. Kiko estás mintiendo. Es más se sentó el viernes pasado diciendo que juraba que su mujer nunca había cogido dinero público porque era un cateto. ¡Era un cateto!», soltaba la presentadora.

Después, era David Valldeperas el que gritaba a los colaboradores y pedía por favor que no se pisaran los unos a los otros porque si no no se entendía nada. «No es mi tema porque yo no he sido la investigadora, aunque me hubiese encantado. He sido una periodista más de esta historia», confesaba después María Patiño.

El brote de María Patiño con Kiko Matamoros: «Yo no soy una ignorante»

Tras ello, ‘Ni que fuéramos’ se ponía en contacto con Isabel García Marcos, quien fuera concejala del ayuntamiento de Marbella en la época en la que Julián Muñoz fue alcalde. Y durante la entrevista, se volvía a producir un fuerte rifirrafe entre María Patiño y Kiko Matamoros. «A Jesús Gil le utilizaron cuando estaba muerto. Yo no soy una ignorante», cuestionaba la presentadora. «Es que tú no sabes la verdad porque no la has vivido, tú estabas en un sofá. No te he visto investigando en la vida, ¡nunca!», le espetaba. «Yo no tenía que investigar nada porque el primo de un amigo íntimo mío, mano derecha de Jesús Gil, era el primo del comisario que llevaba Malaya», le replicaba Kiko Matamoros a gritos.

Después, tras escuchar a Isabel García Marcos hablando bien de Julián Muñoz, María Patiño le decía que le indignaba toda esta situación. «A mi me sorprende que cuando una persona se dedica a la política es algo vocacional y que usted no haya condenado públicamente a Julián Muñoz no lo entiendo», le recriminaba la presentadora a su invitada antes de irse a publicidad.

A la vuelta de los anuncios, María Patiño se negaba a volver a plató y aseguraba que se veía incapacitada de hablar de Julián Muñoz sin poder hacer referencia a todos los chanchullos y delitos que cometió y por los que fue condenado a prisión antes de que le concedieran la libertad por tener una enfermedad terminal. «No os podéis imaginar lo que ha pasado en la publicidad. Ha pasado de todo. La presentadora no está ahora, voy a ir a buscarla«, explicaba Kiko Hernández teniendo que ponerse al frente del programa.