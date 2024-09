Lydia Lozano lanza esta acusación sobre Ana Rosa y señala por qué Santi Acosta es «el peor presentador»

Lydia Lozano tiene claro que no piensa cesar su guerra contra la cadena de enfrente. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ acudió al podcast de Nagore Robles ‘La casa de mi vecina’ junto a Pilar Vidal para hacer un repaso de su amistad y el panorama televisivo. Fue ahí cuando la periodista señaló a Ana Rosa Quintana como una de las figuras «más protegidas» por la prensa del corazón.

Tras más de un año de la cancelación de ‘Sálvame’, Pilar Vidal y Lozano volvían a compartir plano en el podcast de Nagore Robles. Tras sincerarse sobre sus años juntas al frente de las tardes de Telecinco, y algunas cuentas pendientes con otras compañeras, la presentadora de ‘La casa de mi vecina’ sorprendió con una comprometedora pregunta a las dos expertas en el corazón.

Lydia Lozano señala a Ana Rosa Quintana: «Es muy buena idea para que no la pongan verde»

Cuando Nagore les preguntó por «el famoso más protegido» en la prensa nacional, dejando a un lado a la aristocracia, Lydia Lozano no se lo pensó dos veces antes de dar su amplia lista. «Hay muchos», comenzó señalando la compañera de María Patiño en Quickie. «Isabel Preysler es una persona a la que se ha protegido muchísimo. Aunque es una tontería decir esto, porque tampoco es una mujer que haya dado escándalo, pero es verdad que se le ha mimado mucho», aseguró la periodista.

Sin embargo, sorprendió al señalar directamente la estrategia de la presentadora de ‘TardeAR’ para librarse de titulares no deseados. «Y Ana Rosa también ha estado muy protegida, porque tiene a tres directores de revista en su tertulia. Es una idea muy buena para que no le pongan verde«, señaló Lozano, haciendo referencia a los fichajes de Jorge Borrajo, director de Semana y Vicente Sánchez, director de Diez Minutos.

Aunque la de Usera no fue la única en salir mal parada por las últimas declaraciones de Lydia Lozano. Nagore Robles les pidió también a sus invitadas que decidiesen cuál era el «peor famoso», y la periodista del corazón no tuvo demasiadas dudas antes de señalar a Bigote Arrocet. «No me gusta nada, me parece lo peor. Encima es muy siniestro y tiene una vida muy rara. Siempre ha ido de súper rico y empresario, pero nunca he sido capaz de adivinar las empresas que tiene», comentó la comunicadora.

«Santi Acosta es el peor, no me transmite nada»

Lozano también aprovechó su paso por ‘La casa de mi vecina’ para alabar a Jorge Javier Vázquez como «el mejor presentador de la televisión», cargando por otro lado contra el conductor de ‘De viernes’. «El peor, porque no me transmite nada, es Santi Acosta. Se nota que no disfruta, no se mueve y no le llama nada», sentenció la periodista sobre el compañero de Beatriz Archidona.

«Yo estuve con él cuando se cayó la Torre Picasso y ahí cambió, porque él hacía sucesos en Telemadrid y le molaba eso. Pero si no te gusta el corazón, no lo hagas», añadió Lydia Lozano como recado personal al presentador justo antes de lanzar un dardo a su antigua compañera, Terelu Campos. Sobre las veces que la malagueña se puso al frente de ‘Sálvame’, la colaboradora asegura que nunca se llegó a sentir a gusto con ella como presentadora.

Sobre Terelu Campos: «Nunca le he importado nada»

“Parecía que le daba igual lo que yo dijese, y eso jode mucho. Además, te ponía muy nerviosa porque pensabas: ‘si no me está escuchando la presentadora, en casa se han ido a hacer pis’. Yo creo que nunca le he importado nada, pero me viene muy bien, porque así cuando me la encuentre no la tengo que saludar”, sentenció Lozano sobre las dotes de la hija de María Teresa Campos para conducir programas.

Pilar Vidal, mucho más cauta que Lydia Lozano, decidió lanzar el dardo sin revelar a quién iba dirigido. “Para mí el peor es una presentadora porque tampoco me transmite nada, pero no quiero decir nombres”, aseguró la compañera de Gema López, que prefirió no mojarse de forma tan explícita como la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’.