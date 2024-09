‘La Moderna’, avance semanal del 9 al 13 de septiembre: una fatídica noticia para Matilde y varias marchas

Los fans de ‘La Moderna‘ y ‘La Promesa’ pueden estar tranquilos pues después de los continuos vaivenes en su emisión durante este verano por culpa de la retransmisión de la Eurocopa, el Tour de Francia, los JJOO de París 2024 y La Vuelta, a partir del lunes la parrilla de tarde de La 1 vuelve a la normalidad.

Así, tanto ‘La Moderna’ como ‘La Promesa’ volverán a sus horarios habituales desde este lunes a partir de las 16:30 horas y sin ningún parón. Todo a la espera de la llegada de ‘Valle salvaje’ y saber cuándo se ofrecerá esta nueva ficción de época y como quedarán configuradas las tardes.

En los últimos capítulos de ‘La Moderna’, Cañete reveló a Teresa todo lo que sentía por ella. Un amor correspondido. Tras todo el apoyo y el afecto que ha recibido la responsable del salón de té ha decidido darle una oportunidad al jefe de camareros para comenzar una relación sentimental. Mientras tanto, en el salón de té, doña Lázara volvió al local tras convencer a don Fermín de su versión de la historia.

Por otro lado, don Salvador decidió el futuro de Salvita sin tener en cuenta lo que realmente quiere su hijo. Su padre le aseguró a Salvita que si no se casa con Vanessa, hará que Martita sea despedida tanto de la librería como del salón de té. Así que el joven no tuvo otra opción que complacer a su comprometida mientras hería los sentimientos de Martita.

Jacobo volvió a Madrid para ayudar a Matilde e Íñigo a destapar la verdad. Para su sorpresa, descubrió que doña Carla está viva. Los agentes registraron el palacete de Carla, pero no encontraron rastro de ella. Una vez más, parece que Carla y Bárbara se han salido con la suya y han conseguido huir.

Por último, Agustín e Inés no pueden ocultar la atracción mutua que sienten mientras Laurita no se da cuenta de la extraña situación entre su pareja y su hermana. Parece que el interés que sienten el uno por el otro se intensifica cada vez más.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 9 al 13 de septiembre. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 227 de ‘La Moderna’ – Lunes 9 de septiembre

La prensa difundirá que Carla está viva, pero no encuentran el paradero de la señorita. ¿Dónde ha huido? Matilde no puede soportar que Bárbara y su hija se hayan ido de rositas, así que no se quedará de brazos cruzados.

Mientras tanto, Marta seguirá el consejo de Antonia y decide alejarse de Salvita y centrarse en sus estudios para labrarse su propio futuro. En otro orden de cosas, Celia recibe el consentimiento de su amigo Íñigo para celebrar el acto de las mujeres sufragistas en su local. Mientras tanto, la fotógrafa espera la llamada de Estrellita Castro.

En La Moderna, por una parte saltan las chispas entre la nueva pareja y, por otra parte, la tensión impregna el salón de té por la vuelta de la gerente. Al mismo tiempo, la fuerte atracción entre Agustín e Inés incrementa. ¿Podrán controlar sus impulsos? Y, por último, se presenciará un arresto inesperado en medio de las galerías.

Capítulo 228 de ‘La Moderna’ – Martes 10 de septiembre

Matilde ha perdido la confianza en la justicia y querrá tomar sus propias medidas. Antonia caerá enferma y Lucía se hará cargo de cuidar de ella. Las dos mujeres se verán obligadas a superar sus desacuerdos.

Miguel y Trini vuelven de su supuesta boda en El Bierzo, quienes tendrán que enfrentarse a las preguntas sobre el acontecimiento. Y Teresa le confesará a Trini que ha comenzado una relación con Cañete.

Mientras tanto, Lázara sigue moviendo fichas en su intento de reconquistar a don Fermín. Para terminar, Celia será testigo de un momento íntimo entre Agustín e Inés.

Capítulo 229 de ‘La Moderna’ – Miércoles 11 de septiembre

El tiempo de Fabio del Moral en la Compañía Morcuende llegará a su fin, el diplomático preferirá dar la espalda a doña Bárbara después de todo el daño que ha causado.

Quien también romperá su relación será Salvita con la señorita Vanessa, don Salvador no podrá soportar esta decisión e intentará que despidan a Marta del salón de té. ¿Conseguirá convencer a don Fermín? Mientras tanto, Inés y Agustín se verán presionados por Celia para que cuenten su extraña relación a Laurita.

Al mismo tiempo, hay un acercamiento en la relación de Lucía y Antonia que sorprenderá a Pietro. Finalmente, vuelven a sonar las campanas en el salón de té de La Moderna: ¡don Fermín le pedirá matrimonio a doña Lázara!

Capítulo 230 – Jueves 12 de septiembre

Don Salvador le ofrece dinero a Martita para que se olvide de su hijo, pero Martita lo rechazará y sorprenderá al padre de Salvita. Al mismo tiempo, Celia confesará a Inés y Agustín que los vio besarse y defenderá que uno de los tres contará la verdad a Laurita por muy incómoda que sea la situación.

Por otro lado, la foto de bodas de Miguel y Trini no conseguirá engañar a Esperanza y Elías. En otro ámbito, don Fermín parece haber hallado una estrategia para asegurar que la galería no sea malvendida, un plan que implicará a su amigo Emiliano Pedraza.

Capítulo 231 – Viernes 13 de septiembre

Don Fermín está convencido de que su plan de la venta de las galerías saldrá adelante. Por otro lado, el dueño del salón de té complacerá todos los deseos que le surjan a Lázara sobre la boda.

Mientras, Teresa se reconcome al presenciar que la gerente consigue su propósito. Las hermanas Valbuena se distancian debido a la situación entre Inés y Agustín. Y Celia recibe la llamada de Estrellita Castro: su partida a Alemania será en unos días. Antes de marcharse, la fotógrafa celebrará el encuentro con las sufragistas en el Madrid Cabaret.

Quien también se marcha de España será Lucía, cuyo destino será Italia para reunirse con su hijo. Finalmente, Matilde recibirá la fatídica noticia de que Clarita no ha asistido a la escuela. ¿Dónde se encuentra su pequeña hermana?