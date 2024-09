José Coronado avanza el «coherente» final de ‘Entrevías’: «No va a dejar indiferente ni insatisfecho a nadie»

La última temporada de ‘Entrevías’, la exitosa ficción deTelecinco, está poniendo patas arriba el barrio de la serie cada noche de los lunes. Tras el trágico final de la tercera temporada, Tirso, el personaje que interpreta el actor José Coronado, se siente abatido, pero las malas noticias que le llegan acerca de sus hijos hace que despierte del letargo en el que lleva sumido desde la muerte de Irene (Nona Sobo).

¿Cómo será el final definitivo de ‘Entrevías’? ¿Hasta qué punto la muerte afecta a Tirso y al resto de personajes de la ficción? ¿En qué se parecen Tirso y José Coronado? ¿Qué opina de las críticas habituales que recibe y que le señalan por interpretar siempre a personajes similares? Hablamos en exclusiva con el actor, quien además denuncia una falta de libertad de expresión en redes sociales.

José Coronado, cuarta y última temporada de ‘Entrevías’, llega el final. ¿Cómo son los finales?

CORONADO – Este es maravilloso porque yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, ni insatisfecho. Porque yo muchas veces que veo series, al final me quedo en nueve de cada diez, porque se acaba la temporada y suelo decir: «¿Pero cómo me dejas así?»,»¿Pero qué pasa?». Y en ‘Entrevías’ sí hay final. Hay final y además un final coherente que yo creo que va a hacer las delicias del espectador.

¿Recuerdas el final de alguna serie que te enfadase? Muchas veces, por ejemplo, sacan a relucir el de ‘Los Serrano’, en el que todo era un sueño de Resines.

CORONADO – Sí, ‘Los Serrano’ o ‘Perdidos’, por ejemplo, me cabrean. El final de ‘Perdidos’ es una putada. Que no, hombre, que no pueden jugar con tu ilusión, ni con tu cerebro, ni con tus elucubraciones. Te tiene que dar algo que digas «Ah, lo dije». Yo fui de los que me bajé a tiempo del avión.

La muerte en esta última temporada de ‘Entrevías’ va a marcar a tu personaje y va a marcar el barrio. ¿Cómo vamos a ver esto los espectadores?

CORONADO – Pues no os vamos a dejar tiempo de respirar. Como te digo, al saber que se acaba, no vamos a dejar esta trama abierta para la quinta, ni vamos a dejar a este personaje vivo, y que no lo maten, por si luego tal. No, aquí van a saco.

Tirso está muy abatido. La muerte de Irene le ha afectado muchísimo.

CORONADO – La muerte de la niña le ha dejado destrozado, pero yo creo que hay un detonante que es que sus otros hijos empiezan a tener problemas y eso es lo que le hace levantarse y volver a luchar. Y que pone de manifiesto eso, lo que habla la serie, de las relaciones familiares y de que al final lo que de verdad importa y lo que te mueve es luchar por los tuyos en este mundo que cada vez está más polarizado y más raro.

¿Qué es en lo que más te pareces a tu personaje?

CORONADO – Bueno, quizá por edad, ya me vuelvo un poco gruñón y protestón. Y estoy muchas veces como Tirso, o como Fernando Fernán Gómez, con ganas de decir «a la mierda». Cuando tienes otras edades, tragas con lo que sea. Y ahora yo creo que estoy ya ganándome el derecho de decir lo que me dé la gana, a pesar de lo difícil que está, porque ahora mismo cualquier cosa que dices te cancelan, te la manipulan, te la sacan de contexto, pero aun así quiero poder hablar y decir lo que pienso sin miramientos.

Últimamente, existe el debate de si antes teníamos más libertad, en ese sentido.

CORONADO – Sí, sobre todo se respetaba tu opinión, pero ahora ya se hacen unos juicios sumarios en las redes, que es terrible. Por cosas que, muchas veces, además, están sacadas de contexto o que ni siquiera las has dicho tú. Yo intento jugar con las redes lo mínimo posible, única y exclusivamente para promocionar mi trabajo personal, y a veces ni eso, porque no me gusta.

Muchas veces leemos comentarios y críticas sobre determinados actores y actrices que dicen que siempre interpretáis a personajes iguales, o que siempre tienen el mismo papel. ¿Vosotros qué opináis de estos comentarios? No sé si los has escuchado alguna vez…

CORONADO – Sí, aquí te encasillan. En cuanto has hecho dos polis te encasillan. Pero yo llevo así desde que empecé. Los primeros años era el «galán». También era verdad que no podía ofrecer otra cosa porque era muy malo, pero bueno, luego fui aprendiendo y creo que he hecho todos los registros. He hecho teatro, he hecho comedia, he hecho drama, he hecho acción… Pero es verdad. Cuando haces muchos policías, ya solo eres policía, cuando dicen lo de periodista, solo haces de periodista. A mí me da igual. A mí lo que me importa es trabajar y ya está.

Os deseamos muchísima suerte con ‘Entrevías’ y que te sigamos viendo en muchos proyectos más

CORONADO – Muchas gracias.