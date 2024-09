Grison: «Mientras me paguen en ‘La Revuelta’ todo bien, yo me llevo bien con todos los políticos»

‘La Revuelta’ es el programa de televisión revelación de la temporada que está arrasando en audiencias cada noche en La 1 de TVE. El programa que produce Encofrados Encofrasa y El Terrat ha conseguido un hito en televisión, al superar en audiencias a ‘El Hormiguero’, que conduce cada noche con éxito Pablo Motos en Antena 3.

Sin embargo, la producción de 7 y acción se ha encontrado por primera vez en su historia con un rival muy duro y, por todo ello, en El Televisero quisimos acudir a la presentación del programa de La 1 en el FesTVal de Vitoria, donde hablamos en exclusiva con los protagonistas de ‘La Revuelta’, entre ellos con Grison, el colaborador más ácido del programa.

Grison, el plató es parecido, ¿no?

GRISON – Sí. Me recuerda a una sucursal bancaria antigua de los 70. Bueno, es lo que me evoca a mí.

¿Qué invitados te gustaría tener?

GRISON – Pues como vino mi abuela, que venga mi abuelo por parte de padre, que es un máquina y e le llevó un buitre de pequeño.

¿Pero está vivo?

GRISON – Está vivo, sí, sí (risas). Ya volvió. Sí. Le cogió un buitre de los hombros y se lo llevó.

¿Cómo vais a vivir esta lucha? ¿Vosotros por qué lado vais?

GRISON – Si es que nosotros ya tenemos la casa medio pagada, entonces, las necesidades primarias las tenemos ya resueltas, y vamos a hacer el programa desde el amor y el cariño.

¿Qué os va a diferenciar? Decía Ricardo que va a ser el más divertido a esa hora.

GRISON – Yo lo que diría es eso, que el año pasado se pagaba y ya es gratis. El verlo, esa es la diferencia más grande.

Se os ha usado como arma política mucho en este año, ¿a qué político os gustaría llevar?

GRISON – Joder, Rajoy estaría bien. A ver, también un Albert Rivera… Pero creo que ha salido ya en televisión el otro día. Albert Rivera nada. Rajoy está bien. Yo con los políticos me llevo bien con todos.

¿Sí?

GRISON – Sí, a mí mientras me paguen, todo bien. Yo creo que no voy a tener diferencia del año pasado a este. Es lo mismo. El dinero viene de otro lado, pero a mí me sigue pagando la misma gente. Igual, quizás con un poco de presión al principio, de ‘¿A ver qué pasa?’, pero vamos, eso nos mantiene más alerta.

¿Las dos preguntas míticas se van a poder seguir haciendo?

GRISON – Eso que te lo diga David. Yo voy a seguir haciendo mis chascarrillos.

Hay mucha curiosidad por saber qué os dice la gente en la calle. Tanto con el cambio como tiempo atrás con ‘La Resistencia’, ¿cuál es el feedback del público en la calle?

GRISON – A mí, como voy mucho a Murcia, me dicen ‘Eres un máquina, eres un máquina tú, Broncano, máquina’, y poco más, la verdad (risas). Me hago una foto con la gente. ‘Y ahora, a la Televisión Española, ¿acho, qué?’. Y ya está, es lo que me dicen (risas).