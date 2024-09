Ricardo Castella y Grison, a los críticos de ‘La Revuelta’: «No vamos a lavar el cerebro a los adolescentes»

El estreno de ‘La Revuelta’, la antigua «Resistencia» de Movistar Plus+, en La 1 de TVE, ha sido todo un éxito para la cadena pública. Solo en su estreno, el programa de comedia que presenta David Broncano consiguió superar los 2 millones de espectadores de media y ser el único programa capaz de hacer frente al monstruoso ‘El Hormiguero’ de Antena 3 y Pablo Motos. Sin embargo, parece que esta gran audiencia no era cosa del primer día ni una cuestión del factor estreno, sino que en su segundo programa, ‘La Revuelta’ ha conseguido superar en espectadores, en franja de coincidencia, a Pablo Motos.

Un verdadero hito de la televisión. Además, la segunda invitada fue la actriz Najwa Nimri, que dio que hablar por el supuesto veto que tiene en el programa de Pablo Motos. De muchos de estos asuntos pudimos hablar durante el FesTVal de Vitoria con Ricardo Castella, codirector del programa, y el cómico Grison. ¿Será Pedro Sánchez uno de los invitados? ¿Como se sienten después de haber sido utilizados como arma política?

Llega ‘La Revuelta’. Pedro Sánchez podría ser un invitado…

RICARDO – Yo supongo que podría ser un invitado cualquiera, pero es verdad que como es un programa en una televisión pública, caben también invitados que no conozcas mucho para descubrirlos, caben deportes menos conocidos, y eso es una suerte, la verdad. No estamos tan obligados como en la tele comercial, como Antena 3 o Telecinco, a traer el súper invitado. Podemos traer a alguien que no conozcas y que dé un programa muy interesante también. Pedro Sánchez, lo que pasa es que como invitado desconocido, no funciona, porque es bastante conocido. Se podría venir, pero es que estaría guay que se viniera mucha gente. Decía David que mejor Mariano Rajoy. Y es verdad que Mariano Rajoy, sin entrar en consideraciones políticas, es un poco más gracioso que Pedro Sánchez.

¿ Y Ayuso?

RICARDO – Ayuso es graciosa también. Ayuso es graciosa y creo que el otro día estuvo en un evento deportivo, llevaba una camiseta de un jugador de baloncesto, en concreto, y lo que ponía detrás, que era el nombre del jugador, y que era Revuelta. Cuando lo vimos, dijimos: «¿pero está diciendo el nombre y no lo hemos comunicado todavía?».

¿Cómo os llega la propuesta?, ¿dónde estabais?, ¿y cómo lo recibís?

RICARDO – ¿La propuesta de irnos a la televisión pública? Creo que hablaron primero con David, que le preguntaron y un día se sentó con nosotros y nos dijo «¿Cómo lo veis vosotros?». Dijimos «No pinta mal, ¿no? Parece curioso, parece un cambio después de siete años, ¿no?».

Ha comentado David que le ha dolido, por así decirlo, todas las falsedades y barbaridades que se han dicho, porque al final se os ha usado un poco de arma política.

RICARDO – Doler tampoco, es verdad que se han dicho cosas que no tienen mucho sentido, como que venimos aquí como un plan político cuando nosotros venimos a hacer los mismos chistes que antes. Bueno, la gente que ha publicado esos artículos, cuando llevemos dos semanas, lo va a tener un poco difícil para defenderlos, porque van a decir «¿Dónde está aquí el altavoz de Moncloa?». Es que se han dicho muchas chorradas. Cuando luego tú dices «¿El programa del bombo, ¿es esto? ¿Esto va a revolucionar? ¿Vamos a lavarle el cerebro a los chavales?». Yo creo que no.

Respecto a los chistes, en Movistar teníais mucha libertad respecto a la temática de los chistes. No sé si vosotros tenéis algún tipo de cortapisa u os han dicho «Sobre drogas o pollos, no hagáis chistes». No sé si os autocensuráis a priori a la hora de hacer determinados chistes.

RICARDO – Hay algunas cosas que no va a quedar más remedio que no hacer por el cambio horario, no tanto por el cambio de cadena, y por estar en abierto y porque hay una regulación de cosas que se pueden y no se puede a esa hora. Habrá que ver cómo se mantiene el tono original y cómo se puede trasladar. Tenemos un poco de curiosidad por ver cómo en esas primeras semanas, si la gente que seguía el programa antes nos dice «Pues me da la sensación de que es lo mismo», «Vale, igual es un programa más de las diez de la noche», o si nos dicen «Esto ha perdido completamente».

GRISO – Lo que es mala es la droga, no los chistes. Los chistes buenos, las drogas malas, los chistes de drogas… bueno.

RICARDO – Quizás se hagan chistes, pero incidiendo en que es mejor no drogarse en general y en particular.

‘La Revuelta’, no sé si ese nombre lo habéis puesto en honor al Consejo de Administración que aprobó vuestro fichaje…

RICARDO – Todo el historial de distintos confidenciales contando lo que ha pasado en el Consejo de Administración, es una campaña de visibilización, porque la gente no sabía que había en ese consejo de administración y que la gente está sufriendo para hacer la mejor televisión posible. Y así hemos conocido los nombres. Han faltado los nombres de las mascotas. Algunos de los miembros del Consejo… se ha dado mucho detalle de cosas que yo creo que no tenía por qué saberlas nadie, daban igual completamente. Eso, tratando de hacer esto como si fuera una operación política, y que se va a ver que no lo es muy pronto.

Ha bromeado David con la audiencia del primer día, un 75% ‘El Hormiguero’, vosotros un 1%. ¿Creéis que vais a poder confrontarle?

RICARDO – Nos da un poco igual ahora mismo, porque estamos más concentrados en divertir a la gente que venga al teatro y a la gente que se lo vea desde casa, desde este lunes 9, y en eso nos vamos a centrar de entrada.

Hombre, pero un 20% que hicierais molaría.

RICARDO – Hombre, eso sería graciosísimo porque tenemos las redes a cero. Es un programa que empieza, de verdad que es un poco tramposo, porque ya viene con carrerilla, pero eso sería graciosísimo, como chiste, eso sería genial, porque imagínate que vamos con invitados que nadie conoce y de repente eso… sería como un chiste, sería buenísimo. No sé si saldrá, pero se va a ver en breve.

Han hablado en la rueda de prensa de la guerra de las galaxias. Os vais a enfrentar a Motos y a Latre. ¿Cómo valoráis los datos que están teniendo cada uno? Latre, que al final está sufriendo un poco esa avalancha de ‘El Hormiguero’.

RICARDO – Yo creo que es un poco pronto también. A los políticos se les dan 100 días, yo creo que a los programas los podían dar 100 meses, ¿te imaginas? Que cuela esto aquí, de repente. Yo creo que hay que esperar un poco a ver. También los programas van cambiando. Carlos, por ejemplo, está haciendo un programa de cero, lo que haga en la tercera semana, probablemente va a ser mucho mejor que lo que haga al principio, será distinto. Pablo sí que está haciendo algo… todo el equipo de ‘El Hormiguero’, perdón. Sí que están haciendo algo que lo han hecho un montón de veces y que saben cómo es. Los datos yo creo que irán cambiando, o no lo sé, pero ya te digo que la primera preocupación nuestra es que sea divertido y que sea el más divertido de esa hora.

Hablando de Pablo Motos, a veces lleva a plataformas y programas de otras cadenas a hacer promoción. No sé si os ha llamado ya para ir de invitados.

RICARDO – Producimos un programa que se llama ‘Medina’, si ‘El Hormiguero’ quiere llevar a Jorge Ponce a promocionar este programa…. es que a nosotros la broma nos gusta, nos gusta la broma.

Se ha dicho mucho que los 14 millones de euros por temporada se los llevaba Broncano. No sé si ha habido mucha diferencia en la remuneración de la gente del equipo y en la vuestra.

RICARDO – Yo me he bajado un poco el sueldo, porque siendo dinero público me sabía mal coger tanto. Son sueldos de tele, si se puede, se ajusta. Yo creo que son sueldos normales de programa de televisión y ya digo, el presupuesto global del programa creo que no es caro porque se hacen muchos programas.

Era más bajo que la serie anterior.

RICARDO – Claro, se está contando como si fuera así, pero yo creo que la realidad no es así y basta con comprobarlo con otros presupuestos de otros programas y demás. Y dentro de lo que estamos, vamos a cobrar razonablemente, yo creo.