En riesgo la continuidad de estos concursantes de ‘Gran Hermano’ por saltarse una línea roja

‘Gran Hermano‘ podría hacer frente a su primera expulsión definitiva debido a la actuación de Nerea dentro de la casa. La concursante debía mantener oculta su relación con Luis, quien ha entrado a convivir en la casa grande bajo la identidad de Diego. Cabe recordar que la organización les amenazó con una expulsión fulminante si uno de los dos se iba de la lengua.

Precisamente Nerea ha cometido un fallo garrafal que ha puesto su concurso contra las cuerdas. En concreto, la joven se ha referido a Diego por su nombre real, Luis. Un fallo cometido delante de sus compañeros que ha puesto en jaque la cuartada de Luis para entrar y convivir en la casa. La organización de ‘Gran Hermano’ no ha pasado por alto esta equivocación y, de hecho, ha emitido el vídeo durante la gala aunque han evitado pronunciarse sobre la posible expulsión o no.

En concreto, el reality ha emitido el fragmento en el que, en la cocina, Nerea se ha referido a su pareja con su nombre real. «Luis, llama al Súper a ver si te abre a ti», ha sido el gazapo que ha cometido la joven frente a otros compañeros. A pesar de este error, la actitud cariñosa de ambos ha sido el detonante de las sospechas de Maica, quien no ha tenido reparo en preguntarles directamente: «¿No seréis novios vosotros?».

Las reacciones por parte de los principales aludidos no han tardado en llegar. «Sí claro, ojalá estuviera aquí mi novio», ha exclamado Nerea. Por su parte, Luis ha fingido diciendo: «Díselo a mi novia. Ahora no es Ainara, no. Es Nerea y mañana vas a ser tú». Precisamente sobre las sospechas de Maica, Jorge Javier ha abordado a la pareja preguntándoles por ello. «Sí lo ha sospechado, pero le hemos desviado el foco», se ha excusado Luis.

Jorge Javier advierte a Nerea y Luis con su posible expulsión

Por su parte, Nerea ha comentado: «Sí y los demás se piensan que es el novio de Ainara (Violeta) o el ex». A pesar de ello, Jorge Javier ha querido hacer referencia también al gazapo de Nerea. «Si os descubren, ¿qué vais a hacer?», les ha formulado el presentador. «Negarlo hasta el fin de los días», ha comentado él. «Porque si os descubren, sabéis lo que pasa, ¿no?», ha proseguido preguntando el conductor de la gala.

Así pues, Jorge Javier ha abordado a la joven dándole a conocer su tremendo error. «Nerea, ¿cuántas veces se te ha escapado el nombre de Luis? Cómo es el inconsciente que no te has dado ni cuenta, pero se ha escapado el nombre de Luis con algunas personas presentes. Nerea, se te ha escapado. Por favor, máxima precaución, ¿de acuerdo?», fueron las tajantes palabras del presentador. No obstante, la organización del reality ha decidido pasar por alto el gazapo y que la posible expulsión recaiga en las sospechas de los compañeros y no en los errores de ella. Por ende, ambos continúan concursando.