Emma García muestra su repulsa ante lo que hizo Julián Muñoz con el equipo de ‘Fiesta’

Tras conceder su última entrevista en televisión de la mano de ‘De viernes’, Julián Muñoz sorprendió al reaparecer por sorpresa ante las cámaras de ‘Fiesta’. El espacio de Telecinco se desplazó hasta Marbella para lograr hablar con el ex de Isabel Pantoja, pero no fueron recibidos de la mejor forma. Ante la fría actitud del entrevistado, Emma García no dudó en condenar un gesto feo que tuvo con los espectadores y su equipo.

‘De viernes’ consiguió gestar esta semana un hito que parecía imposible, el regreso de Julián Muñoz al foco mediático. El expolítico volvió a colocarse frente a las cámaras para pedirle perdón a Maite Zaldívar, con quién rompió su longeva relación tras caer enamorado de la tonadillera. «Yo con esa persona no he sido feliz nunca», aseguró sobre su historia de amor con la cantante.

Emma García se revuelve contra la falta de respeto de Julián Muñoz

Con su resurgir televisivo a la orden del día, pese a que adelantó que esa podría ser su última entrevista para la pequeña pantalla, ‘Fiesta’ y su equipo pusieron rumbo este sábado hasta Marbella para conseguir unas palabras del protagonista. Lucía Fernández, reportera del programa, conectaba en mitad de la tarde con Emma García para explicar cómo había ido el encuentro. «La verdad es que ha estado un poco distante», confesó la periodista.

Entonces, el programa mostró las polémicas imágenes de su breve encuentro con el programa, y muchos de los presentes en plató no tardaron en señalar un controvertido gesto. «Ha estado constantemente con el dedo hacia nosotros y hacia la cámara. Me extraña porque siempre hemos sido educados con él», señaló la reportera, confirmando las sospechas de los colaboradores.

Emma García en ‘Fiesta’

«Tiene el dedo agarrotado», sentenció Emma García mientras se dirigía a la directora del programa para ver más de cerca las imágenes de los dedos del antiguo alcalde de Marbella. «Estoy viendo las imágenes. Viene con esta señora y no mira a nuestra compañera, efectivamente. Tiene el dedo normal, todavía no lo tiene agarrotado», comenzó señalando la presentadora mientras repasaba los totales con Eva Espejo.

«¿Qué le ha sentado mal?»

Entonces, dictó sentencia sobre lo sucedido. «Ah, pues sí, clarísimo. Ha hecho una peineta, pero una señora peineta. De forma sutil, en esas imágenes, yo no la he visto», aseguró la conductora de ‘Fiesta’, que no terminaba de dar crédito a la falta de respeto que habían vivido. Y es que, tras su paso por ‘De viernes’, la comunicadora no lograba entender su actitud reacia a los medios.

«Después de dar una entrevista, donde él puede decir lo que le da la gana y hace un homenaje a su familia, ¿por qué ahora hace esto?», insistió Emma García, muy sorprendida por la salida de tono. «¿Qué le ha sentado mal? ¿Qué le ha molestado?», continuó repitiendo la presentadora, que conectaría de nuevo con su compañera para conocer la última hora desde Marbella.