El exmarido de Maite Galdeano irrumpe en ‘Fiesta’ e impacta con lo que revela de Sofía Suescun

Era de los pocos que faltaban por hablar sobre la polémica del momento, la ruptura entre Maite Galdeano y su hija, Sofía Suecun. Ugo Joseph, exmarido nigeriano de Maite, se ha sentado en el plató de ‘Fiesta’ para explicar cómo fue su matrimonio y contar cómo es en realidad.

Tras conceder unas declaraciones en exclusiva a ‘TardeAR’ donde aseguraba que le parecía muy mal lo que Sofía había hecho con su madre, ha vuelto a salir en defensa de su expareja. Eso sí, reconoce que tiene «un carácter muy fuerte». «Sabía que, algún día, iba a haber esta explosión», confiesa.

El exmarido de Maite Galdeano asegura, incluso, que al principio de la relación, Maite le propuso ser padres: «Su primer proyecto conmigo era tener un hijo mestizo conmigo. Pero estuvimos ahí y ella no pudo. Estuvimos en un tratamiento, pero vieron que ella tenía problemas en su sistema». «Ella tenía dudas y pensaba que era mi problema, que no podía embarazarla a ella. Entonces fui hasta el médico para examinarme y me dijeron que podía tener hasta cien hijos», cuenta.

Su intención era formar «un matrimonio normal» y así tener hijos, pero no pudo ser. En ese momento, Kiko Jiménez, colaborador de ‘Fiesta’, explicó que Ugo y Maite mantienen en la actualidad una buena relación, pese a que en esa época él todavía no había llegado a la vida de Sofía.

Ugo revela que su matrimonio con Maite Galdeano acabó por culpa de Sofía

Y es que cuando Ugo y Maite Galdeano se casaron, la influencer solo tenía quince años. «De hecho, Maite, cuando se fue a casarse (a Nigeria), ella tenía quince años y ¿con quién se quedó Sofía, si era menor de edad? Porque fueron varias semanas…», quiso saber Kiko. A lo que varios colaboradores respondieron: «Se quedó sola». En ese instante, se aclaró que no eran quince los años que tenía Sofía cuando su madre se casó, sino que eran trece.

El nigeriano reconoce que vivió momentos muy complicados con Maite Galdeano debido a su fuerte carácter. Y ratificó lo que se ha podido comprobar en estas semanas: «Siempre ha querido que Sofía esté para ella». También ha contado lo que sucedió durante el juicio por la custodia de la joven. En ese momento, la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ estaba quince días con cada progenitor, hasta que «Maite planeó junto a Sofía para que no fuera más con su padre, para que le dijera al juez que ella no quería ir con su padre».

Sobre Cristian Suescun, Ugo reconoce que vio poco amor por parte de su expareja hacia su hijo, ya que le veía identificado con su padre, algo que el propio Cristian ha explicado. A la pregunta de por qué terminó su matrimonio, el exmarido de Maite Galdeano cuenta que el motivo fue que Sofía le puso una trampa para pillarle en una de sus infidelidades. Él reconoce que solía escribirse con mujeres y la joven se hizo pasar por una de ellas.