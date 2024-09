Terelu Campos se teme lo peor ante el invitado que logra ‘De Viernes’ la próxima semana

Carmen Borrego ha regresado al ojo del huracán después de que su hijo reavivase la disputa familiar con su entrevista para Lecturas. Y si bien aún es pronto para que la malagueña se pronuncie ante los nuevos ataques de su hijo, Terelu Campos ha salido en su defensa en el plató de ‘De viernes’. La tertuliana no dudó en sentenciar las duras palabras de su sobrino acusándolo en el espacio de mentir en su última exclusiva.

José María Almoguera decidió ser más demoledor que nunca al cargar de nuevo contra su madre, sumándose a las acusaciones de Paola Olmedo sobre la exclusiva de su embarazo. «Carmen está como puede. Poco a poco. No es plato de buen gusto para nadie», comenzó explicando Terelu en la última emisión de ‘De viernes’, donde aprovechó para hablar alto y claro contra su sobrino.

Terelu Campos sobre José María Almoguera: «Me molestan las mentiras»

«No alcanzo a comprender que no vengan a temas familiares porque pueda haber prensa y luego se comunican con la prensa. Yo he sentido el rechazo total», comenzó señalando Terelu Campos, asegurando que siempre ha visto a su hermana como una «gran madre» y que nunca habría esperado una entrevista así por parte de José María Almoguera. Un jarro de agua fría para el clan Campos que llega poco después del aniversario por la muerte de María Teresa Campos y la última entrevista de Olmedo.

Terelu Campos en ‘De viernes’

Fue ahí cuando se mostró contundente sobre el relato que su sobrino ha vendido a la prensa sobre su hermana. «Lo único que me molesta son las mentiras. Ha mentido, claro que ha mentido. Hay cosas que además yo he vivido», afirmó tajante la colaboradora de ‘De viernes’. Y no dudó en señalar los orígenes de este drama familiar que parece no tener fin. «Se nos ha olvidado una base fundamental», advirtió la malagueña.

«Todo esto empieza por unos audios de su mujer, ajenos a nosotras, que nos echan encima. Ahí no tuvimos ningún poder. Después de ese momento, ellos sabían que iba a existir una exclusiva», aclaró Terelu Campos, decidida a defender la versión de Carmen Borrego durante su ausencia mediática. «Ellos han estado con mi hermana. Mi hermana se ha quedado con el bebé», explicó la madre de Alejandra Rubio, que no entiende por qué después la infame exclusiva que colmó la paciencia de su sobrino, mantuvieron el contacto.

«No sé cómo va a reaccionar mi hermana»

Entonces, Beatriz Archidona comenzó a dar pistas sobre el próximo rostro que se sentará en ‘De viernes’. «Una entrevista que posiblemente marque un antes y un después en la familia Campos», señalaba la presentadora mientras la hermana de Carmen Borrego se preparaba para lo peor. Sin desvelar el nombre, la colaboradora lo pudo ver en la tablet de los presentadores y el rostro le cambió por completo.

«Francamente, no sé cómo va a reaccionar mi hermana. La protagonista de esas imágenes que me habéis puesto dice una frase que me parece alucinante. Me resulta alucinante. No me imaginaba a esa persona diciendo esto», sentenció Terelu Campos, sin confirmar ni desmentir la posible entrevista de José María Almoguera o Paola Olmedo en el espacio de Telecinco, que lleva resonando durante toda la semana en los platós de la cadena.