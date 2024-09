Terelu Campos vuelve a dar el salto a Netflix con este trabajo que revoluciona el nuevo ‘Sálvame’

Después del éxito de ‘Sálvese quien pueda’ junto a sus antiguos compañeros de las tardes de Telecinco, Terelu Campos regresará a Netflix por su cuenta. Así lo adelantaba María Patiño este jueves en ‘Ni que fuéramos’, destapando el fichaje de la hermana de Carmen Borrego por la nueva serie de Los Javis sobre la vida de Yurena. Y es que, al parecer la malagueña se habría anotado un fichaje que parecía pensado a medida para Víctor Sandoval, lo que causó furor en plató.

Desde que ‘Ni que fuéramos’ llegó a nuestras pantallas en mayo, quedó más que claro que la hija de María Teresa Campos y las estrellas de ‘Sálvame’ habían tomado caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. A día de hoy, la colaboradora de ‘De viernes’ es carne de tertulia habitual en el espacio de Quickie, y su última aventura en el mundo de la interpretación no iba a ser para menos.

Terelu Campos aparecerá en ‘Superestar’, la nueva serie de Netflix sobre Yurena

María Patiño se subía este jueves al renovado púlpito para anunciar la gran bomba de la tarde. «Ha rodado la serie de Los Javis cuya protagonista es Yurena», desveló la presentadora sobre la participación de Terelu Campos en la nueva ficción ‘Superestar’. Se trata de una nueva serie que retratará el ascenso a la fama de Tamara Seisdedos y los numerosos reveses que sufrió en su vida a raíz de su incursión el mundo de la música y la televisión de los 2000.

Víctor Sandoval en ‘Ni que fuéramos’

«Terelu estaba muy contenta porque había alguien de TVE, que había coincidido con ella, y ya había estado con los Javis en ‘Paquita Salas'», continuó explicando la conductora de ‘Ni que fuéramos’ antes de que Víctor Sandoval detuviese la exclusiva para cargar contra su antigua compañera. «Me acordé de Víctor porque me llamó ofendido porque era un tema que él dominaba. No sé si Terelu va a representar el papel de colaboradora», señaló la presentadora, dando pie a que el colaborador soltase toda su rabia.

El tertuliano de Quickie, visiblemente furioso, comenzaba a preguntar entonces qué tiene que ver Terelu Campos con Yurena. Fue entonces cuando Lydia Lozano desveló que también podría haber participado en dicha ficción. «A mí me llamaron para la serie, querían a una periodista de Tómbola, me llamaron y me dijeron que no querían una cara», reveló la periodista del corazón antes de incendiar aún más el ambiente en plató.

Víctor Sandoval se revuelve contra el fichaje: «Ella decía que Yurena era una friki»

«¿Qué hace Terelu con Yurena cuando Víctor Sandoval hizo un reportaje en el mundo en una tienda de Versace y ahí empezamos todos a hablar de ella? ¿No querían a caras conocidas en ese papel?», cuestionó la tertuliana poniendo en duda la decisión de Los Javis. Fue entonces cuando Víctor Sandoval se pronunció de lleno sobre su papel en el nacimiento televisivo de Yurena.

«Yo descubro a Yurena en Mamma mía. Se lo llevo a Crónicas Marcianas. Cárdenas se abastecía de la gente que sacábamos en programa. Terelu Campos decía de ella que era una friki«, confesó el colaborador de Quickie, más que indignado por el reciente fichaje de la malagueña, que se une así a un casting lleno de estrellas.

Secun de la Rosa (Leonardo Dantés), Carlos Aceres (Paco Porras), Natalia de Molina (Loly Álvarez) e Ingrid García-Jonsson como la gran protagonista completan el exuberante cartel encargado de llevar a la pequeña pantalla la conocida historia de Yurena en las entrañas de la televisión española. Más allá de lo adelantado por María Patiño, habrá que esperar a nueva información para conocer si Terelu se interpretará a sí misma en la ficción o asumirá un papel como en sus apariciones en ‘Paquita Salas’.