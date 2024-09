El sorprendente mensaje de Alessandro Lequio a Alejandra Rubio ante su llegada a ‘Vamos a ver’

La nueva temporada de ‘Vamos a ver’ llega cargada de novedades. Y no solo por el fichaje de Verónica Dulanto, que se estrenaba este lunes como conductora del ‘Club social’ del programa. El matinal conectaba esta mañana en directo con Alejandra Rubio, que se incorporará a la sección de crónica social este mismo miércoles. Y Alessandro Lequio no ha dejado indiferente a nadie con la particular bienvenida que le ha dedicado a su nueva compañera de sofá.

El ‘Club Social’ del matinal de Telecinco vivirá importantes cambios durante este nuevo curso televisivo. A partir de este lunes, Adriana Dorronosoro cede los mandos de la sección de corazón a Dulanto y ocupará su asiento en el magacín como mera colaboradora. Y pronto estarán acompañados por un rostro familiar entre los colaboradores, Alejandra Rubio.

Nada más anunciar su fichaje a la audiencia, ‘Vamos a ver’ conectaba en directo con la nueva colaboradora, y para sorpresa de los presentes, Alessandro Lequio era el primero en dirigirse a la hija de Terelu Campos. «Te quiero dar la bienvenida al mejor programa de corazón que hay en España. Aquí podrás ver realizada tu ilusión de trabajar con los mejores del mundo del ‘corazón’ y, en fin, feliz de tenerte aquí«, señalaba el italiano para sorpresa de la audiencia.

Alessandro Lequio a Alejandra Rubio: «Feliz de tenerte aquí»

Alessandro Lequio y Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’

Unas inesperadas palabras teniendo en cuenta que, durante los últimos meses, el ex de Ana Obregón ha cargado de manera contundente contra la sobrina de Carmen Borrego y su pareja, Carlo Costanzia. «Tú sabes que a tu abuela la llevo en mis mejores recuerdos, con tu tía habrás visto que puedo polemizar al máximo, pero nunca hemos tenido ningún problema personal y contigo seguro que será exactamente igual», continuaba explicando Lequio.

«Yo, la verdad, es que voy en paz y amor, no quiero ninguna bronca», aseguraba el nuevo fichaje de ‘Vamos a ver’, algo sorprendida por la inesperada bandera blanca que parecía estar ondeando Alessandro Lequio. «Está claro que no tenemos la misma opinión en muchos temas pero podemos convivir en paz y armonía y que todo vaya bien», terminaba sentenciando Alejandra Rubio.

Su segunda oportunidad tras ‘Así es la vida’

Sobre su fichaje por el matinal de Telecinco, al que se incorporará dos meses después de la cancelación de ‘Así es la vida’, la nieta de María Teresa Campos asegura estar «ilusionada». «Pues, para mí es una nueva oportunidad para seguir trabajando y aprendiendo. La última vez fue complicada por un montón de cosas que se han juntado y sé que esta vez irá mejor», aseguró Rubio a sus nuevos compañeros de plató, que parece haber dejado sus planes de alejarse del mundo del corazón atrás para centrarse en las redes sociales.