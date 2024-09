El padre de Violeta arremete contra ella y pide su expulsión de ‘Gran Hermano’ por esta razón

Violeta Crespo fue una de las concursantes más sonadas del estreno de ‘Gran Hermano 2024’. La joven, de 22 años, está dentro del casting e ingresa en la casa de Guadalix de la Sierra junto a Nerea, también participante oficial, con la que tiene grandes cuentas pendientes. Una inesperada trama del exterior que marcó la gala inaugural del reality.

Ambas son de Alcorcón (Madrid) y, desde hace años, están distanciadas y enfrentadas tras formar parte de un triángulo amoroso con Luis, que también se ha convertido en concursante de ‘GH 19’. Nerea comenzó una incipiente relación con el chico mientras Violeta, que por aquel entonces era una de sus mejores amigas, también estaba teniendo algo con él a sus espaldas. Una situación muy hardcore.

Esto provocó un tensísimo reencuentro en Guadalix entre Violeta y Nerea. La primera tuvo una actitud mucho más conciliadora, queriendo pasar página y olvidar el pasado y mostrándose más madura. La segunda, en cambio, se quedó en estado de shock al verla y entró en ‘Gran Hermano 2024’ con ganas de guerra y de ajustar esas cuentas pendientes.

LA TENSIÓN ENTRE VIOLETA Y NEREA 😱 ¿Tenéis ya team?



🔁 Soy team Violeta

❤️ Soy team Nerea#GHEstreno pic.twitter.com/qcLIoVhBsQ — Gran Hermano (@ghoficial) September 5, 2024

Sin embargo, esa actitud buenista de Violeta Crespo ha sido desarmada por su propio padre. Tras el estreno, se ha viralizado un demoledor vídeo de él arremetiendo duramente contra su hija y lanzando duras acusaciones sobre ella, demostrándose así que la relación entre ellos está totalmente rota.

«Esto es una vergüenza de lo más grande, descomunal. Jamás pensé que iban a ensuciar mi apellido en televisión. Una cosa es que salgan los trapos sucios en un pueblo y otra en televisión, que lo ve toda España», empieza denunciando en un vídeo ya viralizado en redes sociales. «Que diga que su hermano Hugo, mi hijo, se ha liado con Nerea con 16 años… ¿Pero esto qué es? Esto es la hostia, esto ya es el no va más», exclama. Y es que Violeta, en mitad del rifirrafe con Nerea, destapó que ésta engañó a Luis con su hermano.

Por otro lado, el padre de Violeta desmiente algunos de los datos con los que se presentó en ‘Gran Hermano 2024’. «Y encima dice que es profesora de baile, que me parece estupendamente, pero eso de que es opositora de la Policía Nacional es totalmente mentira», ha sentenciado. Y advierte con desenmascararla en ‘El Diario de Jorge’: «Aquí tengo apuntado el número de El Diario de Jorge Javier Vázquez y le voy a escribir y se va a saber la verdad, toda la verdad».

«Desde aquí vamos a votar mediante todas las redes sociales para que se vaya Violeta a la calle. De la misma manera que a mi me echaron a la calle, Violeta también a la calle», prosigue, dejando caer que Violeta le habría desterrado de casa. «¿Pero qué se ha creído esta? Esto no es envidia ni nada, esto es saber que los trapos sucios se lavan en casa, no en televisión», añade.

A continuación, el padre de Violeta da un paso más y entra en asuntos más controvertidos y delicados. «Yo estoy contando mi vida y con documentación y datos, que está mintiendo con denuncias falsas por violencia de género. ¿Va a decir eso ahí en la televisión? Que va a declarar en los juzgados contra su padre, denunciándome falsamente por violencia de género. Eso lo va a saber Jorge Javier», culmina.