El inesperado guiño de Risto Mejide a ‘Mañaneros’ y TVE por lo sucedido en directo

‘Mañaneros’, el programa que presenta Adela González en las mañanas de TVE tras la marcha de Jaime Cantizano se caracteriza por el show y por hacer diferentes juegos con los que distinguirse de sus rivales. Así, el pasado viernes sorprendió al hacer un sorteo de una cesta para entregar a un presentador de otra cadena. Entre los candidatos estaban Sonsoles Ónega y Susanna Griso de Antena 3, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat por parte de Telecinco y Risto Mejide y Cristina Pardo por parte de Cuatro y La Sexta.

Finalmente, el ganador del sorteo era Risto Mejide y ‘Mañaneros’ le proponía a su reportero Sergio Labrador que se dirigiera a las instalaciones de Mediaset para entregarle la cesta al presentador de ‘Todo es mentira’. Eso sí, para tratar de que el catalán accediera a recoger el regalo, Adela le mandó un audio a su compañero para pedirle el favor de que saliera a la puerta de Telecinco explicándole lo que habían hecho desde ‘Mañaneros’.

El problema es que el viernes, Risto Mejide no presenta ‘Todo es mentira’ pues es el día que suele descansar. Por ello, la cesta se quedó en la sección de paquetería de Mediaset. Y era este lunes cuando el equipo del programa de Cuatro recogía el regalo de ‘Mañaneros’.

Así, este lunes, Risto Mejide paralizaba ‘Todo es mentira’ para enviarle un mensaje a sus compañeros de ‘Mañaneros’. «Quiero contar algo que tiene que ver con este programa, pero que en realidad tiene que ver con otro: nuestros compañeros de ‘Mañaneros’ en TVE», empezaba diciendo el presentador.

«El viernes estaba yo tan tranquilo caminando por Barcelona y de repente me empezaron a llegar mensajes dándome la enhorabuena y me asusté. Me dijeron que había ganado una cesta en un sorteo que habían hecho Adela González, Alberto Herrera y Miriam Moreno», explicaba el presentador.

«Aquí la tengo, esto es gracias a todo el equipo de ‘Todo es mentira’, así que mientras consuma los productos que hay ahí dentro, pensaré en todos ellos. ¡Gracias!», decía entre risas Risto Mejide antes de seguir con el programa.