Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con el golpe de Jesús a los Merino y la amenaza a Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Begoña insistía con huir junto a Julia y le dejaba claro a Luz que no va a dejar a la pequeña abandonada y que Jesús pueda pagar su frustración con la niña. Pero la doctora seguía insistiendo en disuadir a su amiga que huya con Julia porque puede ser muy peligroso. Además, Begoña rechazaba el dinero que le prestaba Luz porque no quiere tener cómplices y meterles en problemas.

Gema quedaba con Isabel para decirle que no va a poder ir a Toledo con ella poniéndole excusas asegurando que tiene mucho trabajo. Pero Isabel no dudaba en decirle que no tiene que disimular pues sabe que no le cae bien a Joaquín y que ha sido él quién le ha prohibido salir con ella. Tras ello, Gema no optaba por confesarle que Joaquín no quiere saber nada de ella por ser la secretaria de Jesús. Es entonces cuando Isabel trataba de convencer a Gema de que ella también está presionada por su jefe.

Damián seguía muy decepcionado al descubrir que su a hija le gustan las mujeres y que tiene una relación con Fina. Marta no dudaba en decirle a su padre que deje de ver las fotografías pues están hechas a traición y solo con el objetivo de hacerla daño. Pero el patriarca le decía a su hija que el daño es el que le está haciendo ella a él. Marta buscaba su aprobación pero se da de bruces al ver que su padre no va a aceptar su relación con Fina.

Tras ello, Marta le decía a Fina que no van a poder ir a la entrega de premios y le contaba que su padre se ha enterado de su relación porque alguien les ha puesto un detective y tras ver las fotografías su padre le decía que siente vergüenza de ella y que ahora su relación se ha ido al traste y no van a poder continuar con su amor.

Carmen y Tasio continuaban con su plan para alejar a Sonsoles de Gaspar y no dudaban en hacer creer a la mujer que Gaspar está con Pepa pues quieren hacer creer a Sonsoles que el tabernero no está soltero. Pero la mujer descubría la gran mentira y Gaspar no dudaba en pedirle una cita a su ex pareja.

María descubría a Begoña buscando los pasaportes en el despacho de Damián y Begoña optaba por disimular fingiendo que está buscando un libro de recetas para poder hacer una tarta. Mientras María trataba de hacerle recordar cosas del pasado para ponerla nerviosa justo aparecía Jesús encarándose con María pidiéndole que deje tranquila a su esposa.

Tras ese incidente, Jesús insistía con darle una infusión a su mujer, pero Begoña trataba de zafarse de las intenciones de su marido para que tome el té para evitar estar drogada en su huida. Ante la insistencia de Jesús, Begoña tenía que beberse la infusión. Poco después, Begoña volvía a sufrir alucinaciones asegurando que había salido al jardín con Julia. Tras verla así, Andrés se preocupaba por ella y no dudaba en decirle que le va a ayudar.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 2 al viernes 6 de septiembre:

Capítulo 134 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 2 de septiembre

Andrés y Begoña en ‘Sueños de libertad’.

Después de ver a Begoña fuera de sí con una nueva alucinación, Andrés acude a visitar a Luz para contarle sus preocupaciones. Después de la insistencia del De La Reina, Luz decide confesarle que Jesús está drogando a Begoña para tenerla sometida y hacer creer a todos que está loca.

Después de que Damián haya descubierto la relación entre Marta y Fina por las fotografías que le encargó Jesús a un detective, la dependienta opta por hablar con Isidro y contarle que su amante es su jefa y la hija del patrón. Además le cuenta que Damián tiene esas fotografías. Tras ello, el chófer no duda en hablar con Damián para convencerle de que acepte la relación entre sus hijas.

Carmen descubre que Tasio, que nunca le había escrito una carta de amor, se había encargado de redactar las que le había enviado el tabernero a Sonsoles. Algo que llevaba a que la dependienta volviera a enfadarse con su marido. Paralelamente, Pepa se despedía de Gaspar y de todos en la cantina.

Tras descubrir que Jesús está drogando a Begoña, Andrés no se queda quieto y le dice a su cuñada que le va a ayudar en su huida a Inglaterra y para ello le da una gran cantidad de dinero para conseguir los pasaportes para ella y para Julia.

Joaquín pilla a Gema con Isabel y al ver que su marido volvía a mostrarse impertinente, la doncella daba la cara por la secretaria mientras la propia Isabel aprovechaba su visita a la casa de los Merino para seguir investigando sobre lo que se traen entre manos los primos de los De La Reina. Es entonces cuando Isabel descubre que están construyendo un balneario.

Mateo sigue tratando de ayudar don Agustín tras su accidente. El párroco da su brazo a torcer y le anuncia a Damián que ha decidido darle una nueva oportunidad al joven cura. Pero Mateo parece que no termina de creerse este cambio de actitud de don Agustín con los antecedentes que tiene.

Begoña opta por seguirle el juego a Jesús haciéndole creer que sigue teniendo alucinaciones para que crea que sigue volviéndose loca por culpa de las drogas que le está suministrando. Pero además, la enfermera no duda en tratar de manipular a su marido para que se sienta culpable de lo que está haciendo.

Luis acude a ver a Luz al dispensario para decirle que quiere ayudarle a investigar sobre su pasado y sobre su madre. Por su parte, Jaime pilla a Isabel en el dispensario y la secretaria finge que tiene migrañas para evitar que le descubriera investigando el asunto del balneario.

Andrés consigue sacar los pasaportes de Begoña y Julia de la caja fuerte y se los entrega a su cuñada. El De La Reina le dice que no puede dejar a su mujer tras todo lo que ha sucedido pero no puede parar de pensar en ella y que a quien quiere de verdad es a ella. Los dos terminan dándose un beso.

Capítulo 135 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 3 de septiembre

Damián le recrimina a Jesús que siga drogando a Begoña después del incidente de la piscina y le comenta el plan de Andrés de que un especialista la visite y la pueda internar en un centro para controlar su estado de salud mental. Presionado y con la culpa en sus ciernes, Jesús decide dar marcha atrás y dejar de drogar a su mujer.

Paralelamente, Begoña le cuenta a Julia sus intenciones de fugarse juntas pero le pide que por favor guarde su secreto para evitar que todo pueda irse al traste como la otra vez. Así, Begoña le dice a la pequeña que quiere irse de viaje con ella a Inglaterra para mostrarle donde vivió cuando ella era más joven.

Isabel le cuenta a Jesús todo lo que ha descubierto sobre el plan de los Merino para sacar adelante un balneario pese a que Joaquín ha tratado de separarla de Gema. Tras escucharlo, el De La Reina se burla del nuevo negocio que se traen entre manos sus primos.

Tras enfadarse al saber que Tasio le había escrito las cartas de amor a Gaspar, Carmen decide perdonarle después de pillarle escribiéndole a ella una carta. Por su parte, Claudia celebra que Mateo haya decidido quedarse en la colonia. Aunque lo que la pretendienta desconoce es que ha sido don Agustín el que ha intercedido por él ante Damián. No obstante, el joven cura le dice a la dependienta que tienen que dejar de relacionarse y que pronto partirá de misiones a África.

Damián no está dispuesto a que Marta y Fina puedan seguir juntas por lo que no duda en reunirse con la dependienta para anunciarle su decisión de enviarla a la tienda de Barcelona. El patrón no duda en decirle que no es una propuesta sino una imposición. Tras enterarse de lo que pretende su padre, Marta le dice a su novia que no dejará que las separen y después se enfrenta con Damián por hacerle tanto daño.

Luis trata de ayudar a Luz para que pueda investigar sobre el paradero su madre biológica. Un asunto que tiene a la doctora muy nerviosa por lo que pueda descubrir de su pasado. Lo peor llega cuando a Luz la dicen que no hay ningún registro de quién es su madre y ella decide dejar de seguir investigando.

Joaquín y Luis llegan a casa de los Merino con una gran noticia que hace que Digna y Gema se lleven una alegría: por fin han conseguido el préstamo que necesitaban para sacar adelante el balneario. Pero en plena celebración reciben una llamada que vuelve a complicarlo todo: Peralta ha decidido vender sus tierras a otro comprador.

Jesús pilla a Julia con una carta de despedida a Digna y descubre que Begoña se quiere ir a Londres con su hija. Tras ello, no duda en enfrentarse a su mujer tras descubrir los pasaportes en el armario y ella le reprocha que le haya estado drogando. Tras ello, Jesús decide alejar a Julia de Begoña y la castigará enviándola a un internado.

Capítulo 136 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 4 de septiembre

Los Merino no se dan por vencidos y pese a que Peralta ya ha vendido las tierras a otro comprador, Joaquín descubre que quien está detrás de esa compra es una empresa de Málaga. Lo que desconocen por ahora es que en realidad es Jesús quién está detrás de todo. Por ello, Jesús no duda en pedirle a Isabel que por favor guarde silencio y no le revele a nadie que es él quién las ha comprado.

Begoña amenaza a Jesús con que si envía a Julia a un internado ella se irá pues nada le retiene allí y todo podría estallar por los aires. Pero Jesús no duda en decirle que le denunciaría por abandono del hogar y que eso llevaría a que no pudiera ver nunca Julia y que si le denuncia por haberla drogado también hundirá la vida de Andrés porque se vería salpicado.

Fina le cuenta a Isidro que Damián ha decidido trasladarla a Barcelona y le pide que por favor se vaya con él a la ciudad condal pero el chófer rechaza su propuesta. Tras ello, la dependienta visita al patrón y le anuncia que no piensa irse de Toledo.

Damián anuncia una importante comida de negocios y propone que sea María quien se haga cargo de organizarla. Por su parte, Jesús informa a su padre y su hermano de su decisión de enviar a Julia a un internado. Tras ello, Jesús le cuenta a su padre que Begoña planeaba fugarse con Julia.

Don Agustín y Mateo deciden olvidar sus problemas del pasado y tienen un acercamiento que a Claudia no le hace demasiada gracia después de lo que el viejo párroco trató de hacer con Joselito. Por otro lado, Carmen encuentra el piso que siempre había soñado para vivir mientras Tasio se lamenta de no poder acceder a un préstamo para pagarlo por todos sus errores.

Marta cree que en realidad Damián lo que pretende no es alejarla de Fina sino proteger a las dos de las redes de Jesús pues cree que es su hermano el que está detrás de esas fotografías. La De La Reina no está dispuesta a que Jesús pueda hacer daño a Fina y no duda en enfrentarse a su hermano por haber violado su intimidad y termina abofeteándole declarándole la guerra.

Tras descubrir que Jesús ha descubierto los planes de fuga de Begoña y su decisión de internar a Julia, Andrés no aguanta más y coge a su hermano por el cuello hasta el punto de que casi le ahoga. Y Jesús deja claro que va a luchar por lo que él quiere y que nadie va a impedir que envíe a Julia a un internado.

Capítulo 137 – Jueves 5 de septiembre

Después de escuchar que su padre le quiere enviar a un internado, Julia no duda en decirle a Begoña que la odia porque le dijo que siempre estarían juntas. Después es Jesús quien intenta convencer a Julia de que todo ha sido culpa de Begoña para tratar de poner en contra a la pequeña.

Fina se enfrenta a Damián y le dice que no piensa irse a Barcelona y que si tiene que dimitir lo hará pero no se alejará de su hija y que no piensa dejar a su padre solo y que ella está orgullosa de ser quien es. Mientras Marta le deja claro a su padre que al igual que Fina ella va a luchar por lo que más quiere.

Luz se presenta en casa de los Merino para animar a Digna de que no se olviden del proyecto del balneario. Y tras su charla con la doctora, la cocinera anima a sus hijos de sacarlo adelante. Tras ello, Luis encuentra unos posibles terrenos en Palencia y Luz le dice que ella le acompañará pero Digna no quiere alejarse de Toledo y dejar a Julia sola así que se niega a irse con sus hijos.

Marta acude a ver a Jaime y le cuenta que Fina ha rechazado irse a Barcelona y que todo el asunto de las fotografías fue planeado por su hermano Jesús. Así, el doctor descubre que su cuñado ha obrado a sus espaldas rompiendo su chantaje a cambio de que él no dijera nada de que estaba drogando a Begoña. Y por ello, no duda en enfrentarse con Jesús y le amenaza con contar todo lo que ha hecho.

Isabel no duda en recordarle a Jesús que ella ha cumplido con su palabra de descubrir lo que estaban tramando a sus primos y que él todavía no le ha recompensando ni le ha dado más responsabilidad en la empresa tal y como habían acordado.

Tasio no está dispuesto a que Carmen renuncie a poder cumplir su sueño de comprar la casa que ha encontrado. Pero el operario no sabe como poder conseguir el dinero que necesitan. Por otro lado, Digna se vuelve a enfrentar con Damián por la decisión de Jesús de que Julia vaya a un internado.

Por la noche, Begoña escucha una conversación de Jesús con Isabel hablando del plan de su marido para acabar con los Merino al echar por tierra su negocio con el balneario.

Capítulo 138 – Viernes 6 de septiembre

Tasio plantea a Carmen una solución para conseguir dinero para el piso de sus sueños. El operario le cuenta que habló con Joaquín para pedirle un ascenso en la fábrica y propone que su madre venda su casa para conseguir ese dinero a cambio de que Ángela vaya a vivir con los dos.

Después de ver que Jesús no está dispuesto a dar su brazo a torcer con Julia y tras descubrir su macabro plan para acabar con sus primos, Begoña no duda en confesarle todo a Digna. Pero le pide a la cocinera que por favor nadie sepa que todo ha salido de ella y que tienen que pararle los pies a Jesús después de lo que va a hacer con la pequeña.

Damián no duda en presionar a Isidro para que convenza a Fina de que se vaya a vivir y a trabajar a la tienda de Barcelona. Y le deja claro que su deber como padres es protegerlas y que lo mejor tanto para Fina como para Marta es que las dos se alejen. Y el chófer descubre que es Jesús el que está detrás de las fotografías.

Tasio acude a ver a Damián para pedirle ocupar el hueco que va a dejar Braulio y que está dispuesto a aprender su oficio para poder conseguir ese ascenso. Pero el patrón se niega a ayudarle de forma directa porque tendría que dar muchas explicaciones aunque le dice que hará por que pueda conseguir ese puesto. Por su parte, Claudia no soporta ver que Mateo se ha acercado a don Agustín después de todo lo que el cura les ha hecho a los dos.

Begoña vuelve a trabajar al dispensario y Jesús le visita para pedirle que por favor acuda a la comida que es tan importante para la familia. Así, el De La Reina pone a su esposa entre la espada y la pared y le amenaza diciéndole que si se marcha nunca más podrá ver a Julia.

Damián le pide a Andrés que deje de enfrentarse a Jesús y que ya está decidido que Julia se vaya a un internado. Tras ello, le solicita que acuda a la comida con el dueño de Galerías Miranda aunque su hijo no está por la labor de ir. Y finalmente, el benjamín acude al almuerzo junto a María.

Jaime decide contarle a Luz el chantaje que le hizo Jesús para que se callara los verdaderos resultados del análisis que le hizo a Begoña en los que salía que le había drogado después de que la doctora le recriminara que falseara su analítica.

Digna les cuenta a Joaquín y Luis que es Jesús quién está detrás de la empresa malagueña que ha comprado las tierras de Peralta. Tras ello, los Merino se presentan en la mansión de los De La Reina para pedirle explicaciones a Jesús y él no duda en confesar que es verdad que ha comprado las tierras que ellos querían. Y les dice que está dispuesto a venderselas a cabio de una gran cantidad de dinero reabriéndose la guerra entre las dos familias.