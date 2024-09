Avance semanal de ‘La Promesa’: Inminente boda de Jana y Manuel y un hallazgo que lo gira todo

‘La Promesa’ encara una de sus semanas más intensas, en la que se van a acelerar muchas tramas. Ojo a los fans de la serie de TVE porque en los capítulos del 23 al 27 de septiembre sucederán acontecimientos que van a cambiar para siempre el curso de la historia de la ficción.

Una muerte que lo revoluciona todo, la boda de Jana y Manuel o el robo del cuaderno de notas de María Fernández serán los ejes de los episodios de esta semana. Si no puedes esperar a saber qué va a ocurrir en los próximos y decisivos cinco capítulos, en El Televisero te ofrecemos un avance semanal muy completo.

Avance capítulo del lunes, 23 de septiembre, de ‘La Promesa’

La noticia de la muerte de Gregorio cae como un auténtico bombazo en La Promesa. Rómulo tiene que lidiar con la presión del sargento Burdina, que lidera una intensa investigación para esclarecer quién le ha asesinado.

Manuel se convierte en el principal sospechoso porque, además, el cuerpo sin vida del antiguo mayordomo ha sido hallado con un tiro en el pecho en el antiguo matadero. Justo en el lugar donde se dieron cita días antes. Además, el sargento descubrirá un sobre de La Promesa entre las ropas de Gregorio que puede complicar la cosas y dar un giro a la investigación. ¿Estará implicado Manuel?

El día de la boda de Jana y Manuel se acerca y la doncella no puede dejar de pensar en las repercusiones que tendrá este trágico suceso. El pasado sigue pesando en Curro como una losa, hasta el punto en que se plantea contarle a Julia qué pasó realmente con su prometido en el frente.

Lope también empieza a plantearse su futuro con Vera, especialmente cuando empieza a asumir la alcurnia de su novia. Por mucho que se esfuerza, Marcelo, sigue cometiendo errores. Y el mozo está a punto de cometer uno imperdonable que puede costarle la vida a alguien.

Avance capítulo del martes, 24 de septiembre, de ‘La Promesa’

Jana y Manuel siguen haciendo planes para la boda y para lo que harán después. Curro le cuenta a Julia todo lo que vivieron en el frente y cómo murió Paco, mientras Catalina elude a Pelayo repentinamente.

Los compañeros cubren las espaldas de Marcelo, mientras Santos roba el cuaderno de relatos de María Fernández por petición de Petra. Su contenido no debería salir a la luz, ya que dará lugar a revelaciones impactantes. Lope deja claro a Vera que pertenecen a mundos muy diferentes.

Y Rómulo le cuenta a Pía la muerte de Gregorio, pero le pide que espere antes de revelar a todos que está viva. Mientras tanto, Cruz solo espera que esa muerte no les afecte, pero la llegada del sargento Burdina con un sobre de La Promesa que llevaba Gregorio encima el día de su homicidio parece complicar las cosas y mucho.

Avance capítulo del miércoles, 25 de septiembre, de ‘La Promesa’

El sobre que encuentra el sargento Burdina entre las pertenencias de Gregorio da un giro radical a la investigación. Rómulo tiene que tomar una difícil decisión para que Manuel no se vea implicado, aunque eso conlleve saltarse la ética. Además, Manuel avisa a Catalina de que necesitará que lo defienda cuando llegue el momento, lo que despierta la intriga de la joven.

Mejores momentos ha vivido Cruz en La Promesa, especialmente cuando descubre de la manera más imprevisible el secreto mejor guardado de su hijo. ¿Se enterará de que Jana ha sido su amante durante todo este tiempo?

Vera no puede más con la negatividad de Lope y le exige un esfuerzo mayor por su parte si no quiere que acaben rompiendo. Mientras, Martina sospecha de la cercanía entre Curro y Julia y no puede evitar sentirse celosa.

Avance capítulo del jueves, 26 de septiembre, de ‘La Promesa’

Catalina se reúne con Pelayo para contarle algo que llevaba mucho tiempo ocultando. Martina estalla contra Julia y decide echarla de La Promesa, pero Curro la defiende y asegura que se puede quedar cuanto quiera, pues ahora es su invitada también.

Tras descubrir la verdad, el Sargento Burdina interroga a Pía por la muerte de Gregorio, y ella decide ir en busca de su hijo. La duquesa de Carril le exige a su hija que devuelva el dinero que robó y Teresa le dice a Marcelo que no puede seguir fingiendo que son marido y mujer. Realmente son ¿hermanos?

En paralelo, por fin Jana y Manuel acuden con ilusión a la ermita donde se van a casar. La misma en la que lo hizo su hermano Tomás con Jimena hace un año y medio. ¿Se acabarán casando o las vicisitudes se impondrán de nuevo entre ellos?

Avance capítulo del viernes, 27 de septiembre, de ‘La Promesa’

María Fernández descubre que su cuaderno de relatos ha traído consecuencias imprevisibles en La Promesa por el contenido que ha quedado al descubierto. ¿Se enterarán todos de que Pía ha estado fingiendo su muerte por las notas de la doncella? O lo que es peor: ¿se destapará así la relación clandestina de Jana y Manuel?

Tras haber pedido a Julia que abandone el palacio, Martina se disculpa e intenta estar en buena armonía con Curro y con ella. Y Simona se ha quedado preocupada por Catalina y acude a Pelayo para que le dé alguna explicación. Sin embargo, el conde de Añil no le dice nada.

Sin sospechar lo que pasa por la mente de Manuel, Cruz se muestra cercana y comprensiva con su hijo, pero el heredero del marquesado está dispuesto a sorprender a toda su familia con una decisión que hará temblar los cimientos de La Promesa para siempre: su enlace con Jana.