Adara responde en exclusiva tras su ruptura y se moja sobre Sofía Suescun, Maite y Kiko Jiménez

Mediaset España ha presentado en el FesTVal de Vitoria la nueva edición de ‘Gran Hermano 2024’, que se estrena el próximo jueves 4 de septiembre. A este evento tan especial han asistido varios exconcursantes míticos de distintas ediciones del reality. Entre ellos, Suso Álvarez, Marta Peñate o Adara Molinero, participante de ‘GH17’, y con quien hemos hablado en exclusiva.

La madrileña ha sido noticia recientemente por haber participado en ‘Supervivientes All Stars’, donde se ha reconciliado con Marta Peñate y se ha enemistado con Sofía Suescun. Además, la hemos preguntado si es cierto que estuvo presente cuando Kiko Jiménez llamó «puta» presuntamente a Sofía Suescun en una de las galas de ‘Supervivientes All Stars’, tal y como afirmó Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Adara, llega ‘Gran Hermano’ después de siete años de espera. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tienes en tu vida del programa?

– Mi primer recuerdo es con mi abuela en el sofá, que veíamos todos los «grandes hermanos». O sea, nos encantaba. Y luego, una vez acababa la gala, lo comentábamos y todo.

– ¿Y algún concursante? ¿Alguno que te marcó?

– Sí, lo estaba comentando antes que Paula, de ‘GH 15’, me pareció la trama impresionante. Simplemente, ponerme en su lugar, en ese momento, que ella estaba viendo a su novio de aquel momento con su ex… Yo me ponía en su lugar y tener esa empatía y decir «madre mía, qué dolor debe de estar sintiendo a esta chica en este momento»

– Te lo ha dicho Jorge, que te has enamorado dos veces en ‘GH’. ¿Cuál de estos romances te marcó más? ¿Cuál viviste más intensamente?

– El de Gianmarco, por supuesto.

– Bueno, claro. ¿Estabas con Hugo fuera, no?

– Sí.

– ¿Cómo recuerdas todo esto?

– En ‘Gran Hermano’ tienes sentimientos continuamente que no puedes controlar y que no puedes forzarte a sentir otra cosa, porque es imposible. ¿Cómo lo recuerdo? Pues bueno, prefiero quedarme con los momentos bonitos, con haber conocido a esa persona. ¿Qué te voy a decir? A día de hoy debería haberlo gestionado de otra forma, pero…

– ¿Cambiarías algo que hiciste de esas dos ediciones que viviste?

– Sí, yo tendría que haber salido, tendría que haberme parado a pensar en lo que realmente sentía yo y lo que quería yo.

-¿Con qué edición te quedas? ¿Cuál te gustó más vivir?

– Pues… ‘Gran Hermano VIP’, pero es que luego me trajo fuera de la casa mucho dolor, mucho sufrimiento.

– ¿Por esto de Gianmarco?

– Sí.

– Te voy a decir una serie de nombres que han estado vinculados a ti en estos años de ‘Gran Hermano’… Bárbara Cañuelo, ¿qué pasó con ella al final? Que siempre estamos deseando veros otra vez juntas.

– Pues que al final la vida sigue, ella siguió su camino y yo seguí el mío. Intenté mantener una amistad, pero no. Hay veces que no se da y no pasa nada.

– ¿No hubo ese intento igual por su parte?

– Ajam

Gianmarco. No sé si tienes contacto a día de hoy…

– No, gracias.

-¿Os lleváis.?

– No, no, no hay relación y ya está. Es una persona más que ha pasado por mi vida y se ha quedado atrás.

-¿Con qué palabra le definirías así en tu corazón?

– Anécdota.

– Oye, en el VIP también coincidiste con Alba Carrillo. Con ella, ¿qué tal?

– Bien, muy bien. Me parece una mujer ya muy inteligente, muy rápida y que tiene las cosas muy claras

– Jonan Wiergo. Puso en Twitter que le habías dejado de seguir, ¿eso es verdad?

– Sí.

– ¿Y por algún motivo que te doliera?

– Sí, claro. No me levanto una mañana y digo ‘voy a dejar de seguirle’.

– Tú lo hiciste aposta.

– Sí.

-¿Y por qué? ¿Qué te dolió?

– Es que parece eso, un poco visto desde fuera. Como yo nunca cuento lo que me pasa con las personas, parece que una mañana me levanto y me pongo a dejar de seguir. Hay una razón de mucho peso detrás, que como he tenido una amistad con él y es una persona que le quería, y le quiero, porque los sentimientos no se van de un día para otro y vivimos algo muy fuerte, que fue ‘Supervivientes’, pues yo lo que pasó me lo quedo para mí y para él.

– Lo que te dolió, dices.

– Sí.

– Tiene que ver con ‘Supervivientes All Stars’, se entiende.

– No.

¿No tiene algo que ver relacionado con el ‘All Stars’?

– No, no.

– ¿Cosas que haya dicho fuera?

– Cosas que han pasado, pero bueno.

– Bueno, ya para terminar, tú que eres tan enamoradiza y todo, ¿entrarías a ‘La Isla de las Tentaciones’? Antes que has dicho estás soltera…

– No, porque ¿sabes lo que pasa? Que puede salir fuego en la casa, se cae así, «pam», de una, pero a mí me gusta más tener tentaciones. Que vengan pretendientes. Ahora hablando en serio, me gusta otro perfil de chico, más maduro, que tenga las cosas más claras, que sea consciente de lo que es tener un hijo. Bueno, que quiera construir una familia. Te voy a decir una cosa, no sé lo que pasa, que todos son modelos o empresarios.

– Para terminar, Sofía Suescun, que habéis compartido trama. Todos pensamos que ibais a estar aliadas, y al final, enemigas totales. ¿Cómo estás viviendo tú toda la trama? ¿A quién apoyas, a Maite o a Sofía?

– Bueno, es que me da lastimita verlo. A ver si me explico. Es un tema que me da pena. Cuando es un tema familiar, las personas se quieren mucho y esos temas suelen ser muy dolorosos. Entonces, yo lo que les deseo es que al final puedan llegar a sentarse, hablar y llegar a un entendimiento.

-¿Te crees todo lo que está pasando o crees que es montaje, como dicen algunos?

– Bueno, es que no… Que se arreglen (risas).

– No te mojas.

– No.

Por cierto, ha dicho Belén Esteban en exclusiva que tú estabas presente cuando Kiko llamó puta a Sofía.

– No.

-¿Esto es verdad?

– No.

– O sea, ¿desmientes a Belén Esteban?

– Sí.

– A ella le han dicho que tú estás presente en una gala de ‘Supervivientes All Stars’ y delante de ti y de otra persona, Kiko llamó puta a Sofía. ¿Tú no estabas presente?

– Yo ese día estaba en plató, pero eso sucedió fuera de plató, por lo que tengo entendido.

– Tú no lo oíste.

– No. Y yo, vamos, yo te lo digo sinceramente, si yo he escuchado eso, te lo digo claramente, no me corto, porque me parecería muy grave.