A Rosa Villacastín le preguntan por ‘MasterChef’ y lanza esta contundente sentencia

Rosa Villacastín fue una de las pioneras de la llamada ‘prensa rosa’ y una de las colaboradoras televisivas más reconocibles. Pero, tras más de medio siglo dedicada en cuerpo y alma al periodismo, ha decidido que es el momento de retirarse. Uno de los motivos, según ella, es que ya no hay prensa ni corazón. Así lo ha reconocido en su última entrevista, concedida a ‘El Independiente’.

«Antes llamabas a los personajes y a nadie se le ocurría pedirte dinero. Luego se acostumbraron a cobrar. Las televisiones en eso tuvieron mucha culpa. Y las redes sociales lo han cambiado todo. La gente importante, los actores, los artistas, si no están de promoción no dicen una palabra. El problema es la cantidad de gente sin interés que está llenando las revistas, los periódicos, las televisiones», explica Rosa Villacastín al citado medio.

Tomó la decisión de jubilarse tras hablar con su amigo Pedro Piqueras, que dejó ‘Informativos Telecinco’ en diciembre del pasado año. «Me contó lo fenomenal que estaba. Te das cuenta de que no has pasado todo el tiempo que debías con los tuyos. Hace cuatro años que mi marido vive aquí (en Marbella). Yo estaba siempre yendo y viniendo… Quiero disfrutar de otras cosas», confiesa la periodista.

Rosa Villacastín habla en estos términos de Ana Rosa y María Teresa Campos y rechaza ir a ‘MasterChef’

Rosa Villacastín puede decir con orgullo que ha trabajado con las dos reinas de las mañanas, Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos. «La gente se posicionaba con una o con otra porque somos muy diferentes. Pensaban que nos peleábamos, pero no nos hemos peleado nunca. Había días que cuando terminaba el programa los del equipo nos preguntaban, ¿os pasa algo? ¿estáis bien?», recuerda sobre Ana Rosa en su etapa en ‘Extra Rosa’, hasta que dos temporadas después las separaron y Quintana se puso al frente de ‘Sabor a ti’.

Fue María Teresa Campos la que le metió en la cabeza que detrás de las cámaras estaba el público, y es que a ella nunca le ha gustado figurar. «Otra cosa que me dijo Campos es que si te escriben una carta tienes que contestarla, y si una señora te para y te pide un beso, le das un beso. Son los que nos ven y hay que cuidarlos. Y es verdad. Hay que ser agradable con la gente», explica la periodista.

«Ni siquiera cuando he hecho programas he querido figurar. No quiero ni pensar en la servidumbre de las influencers. Aquí no se regala nada», reconoce. Pero «yo creo que hay que saber irse. Tengo las mañanas ocupadas, voy a pilates, la gente se ríe porque dicen que voy a aprender a cocinar», bromea. Eso sí, tiene claro que es lo que jamás haría en televisión, ‘MasterChef Celebrity’. A la pregunta de si la veremos en un futuro en el programa de cocina de TVE, contesta, contundente: «No, no, no. Es lo único que no haría en televisión«.