Todos los estrenos del 5 al 11 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o SkyShowtime

Agosto empieza con fuerza, y pese a que ya empieza a notarse la huelga de 2023 en el número de estrenos, no por ello nos llegan títulos peores. Porque está semana tenemos uno de los regresos más esperados del año: el final definitivo de la serie de Netflix ‘The Umbrella Academy‘. La ficción que adapta los cómics homónimos creados por Gerard Way y Gabriel Bá es una de las producciones más interesantes de Netflix, y por fin llega su desenlace. Y esta semana también tendremos la nueva serie de Anthony Hopkins, ‘Those about to die’, que nos lleva al antiguo Imperio Romano, con conspiraciones mortales, gladiadores y sí, leones.

Además, esta semana se caracteriza por la llegada a plataformas de varias de las películas más interesantes de este año. Tenemos el éxito de culto ‘Sangre en los labios’, con Kristen Stewart siendo una reina absoluta. También otro éxito, pero de taquilla, con ‘Cualquiera menos tú’, la comedia romántica del año, con Sydney Sweeney y Glen Powell. Gracias a SkyShowtime podremos ver ‘Los que se quedan’, la comedia dramática de Alexander Payne con la ganadora del Oscar Da’vine Joy Randolph. Y, por supuesto, la nueva película de Matt Damon, que llega a AppleTV+ sin mucho ruido, pero con ganas de convertirse en una de esas historias de las que hablar.

Estrenos en Netflix

The Umbrella Academy (Temporada 4) (SERIE)

Sinopsis: Seis años después del reinicio, el clan Hargreeves, ahora sin poderes, se enfrenta a una sociedad secreta y descubre que la mayor amenaza para el universo podrían ser ellos mismos.

La serie de Netflix se ha convertido en una de esas series a seguir, y uno de sus títulos más famosos de su catálogo. No es para menos. Porque su humor de ciencia-ficción surrealista la encumbró como una ficción divertidísima y diferente. Aunque su calidad ha ido bajando al pasar las temporadas, llegamos a un final que promete emociones fuertes. Sobre todo después del desenlace de la anterior temporada, con un reinicio completo de la línea temporal y con los hermanos protagonistas desperdigados y despojados de sus poderes. El único problema es que la huelga del año pasado de guionistas ha afectado a este final, y solo contará con 6 episodios. A diferencia del resto de temporadas, que contaban con 10. Como casi todas las producciones de Netflix. ¿Cómo acabarán los hermanos Hargreeves después de todo lo que han pasado?

Fecha de estreno: 8 de agosto

Estrenos en Prime Video

Those about to die (SERIE)

Sinopsis: Roma, año 79 d.C.: el centro del Imperio Romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a la población romana -aburrida, inquieta, y cada vez más violenta- gracias a dos cosas: pan y circo; sangre y deporte. Y cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo.

¿Cómo no va a gustarnos una serie con Sri Anthony Hopkins interpretando a un emperador romano? Aunque no sea ‘Gladiator’, esta propuesta de Prime Video liderada por sir Anthony Hopkins como el Emperador Vespasian está basada en la misma novela que sirvió de inspiración para la película de Ridley Scott. Es decir, la novela de Daniel P. Mannix de 1958. La recreación del Imperio Romano es bastante espectacular, aunque por momentos hay efectos visuales bastante mejorables. Una serie coral que pretende ser la nueva ‘Juego de tronos’, aunque peca de ambiciosa y acaba estrellándose en su intento. Aunque no por mucho. El personaje más interesante lo encontramos en Tenax, interpretado por Iwan Rheon (‘Juego de Tronos‘). Su presencia bien vale echar un vistazo a esta serie de Amazon.

Fecha de estreno: 9 de agosto

Estrenos en Movistar Plus+

Cualquiera menos tú (PELÍCULA)

Sinopsis: Bea y Ben parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.

Una de las comedias románticas más taquilleras de los últimos 20 años. Con dos estrellas en ciernes como Sydney Sweeney, a la que conocimos en ‘Euphoria‘ y ‘The White Lotus’, y Glen Powell, que brilló en ‘Top Gun Maverick’. Un enemies to lovers de manual que funciona como un reloj. Sobre todo gracias al carisma de sus dos protagonistas, que hacen una pareja perfecta. Aunque no inventa nada, se volvió un fenómeno absoluto entre la gen z, y nos volvió a traer a Natasha Bedingfield y su ‘Unwritten’. Hoy en día no se puede desestimar el poder absoluto que guarda TikTok. Si triunfas en esa red, tienes la mitad de la promoción hecha.

Fecha de estreno: 9 de agosto

Estrenos en Filmin

Sangre en los labios (PELÍCULA)

Sinopsis: Jackie está decidida a triunfar como culturista y se dirige a Las Vegas para participar en una competición. En su camino, pasa por un pequeño pueblo de Nuevo México donde conoce a Lou, la solitaria gerente del gimnasio local. El padre de Lou es traficante de armas y lleva las riendas de un sindicato del crimen. Jackie y Lou se enamoran. Pero su relación provoca violencia y ambas se ven inmersas en las maquinaciones de la familia de Lou.

“Pocos directores están haciendo películas tan cinematográficas, vivas y estilizadas”, comenta Kristen Stewart sobre este thriller erótico y sucio que nos rememora a lo que vimos en la década de los 90. Dirigida por Rose Glass, según la mítica protagonista de ‘Crepúsculo’, estamos ante una directora que «hace películas que no emulan a ninguna otra, aunque puedas percibir sus inspiraciones en ellas. Lo que hace surge desde un lugar tan auténtico que el contexto, la arquitectura y la voz de la película son distintivamente suyas. Creo que quiere asustar al público y a ella misma no con propósitos provocadores, si no para que la gente de media vuelta y se mire a sí misma”.

Catalogada como una obra de culto moderna, funcionó muy bien tanto en Sundance como en Berlín. Con una Stewart arrasando, entregada de lleno al papel protagonista. Una de sus mejores interpretaciones, desde luego. Y la actriz ya destacó que aceptó el papel por ser tan diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer. «Encuentro muy sexy que las cosas que me resultan atractivas se ensalcen. (…) Hay una escena de sexo en la que ni quiera se quitan la ropa, pero va a chocar a los espectadores”.

Fecha de estreno: 9 de agosto

Estrenos en AppleTV+

Los instigadores (PELÍCULA)

Sinopsis: Rory, un padre desesperado, y Cobby, un expresidiario, se ven obligados a aliarse para cometer un atraco y salir de apuros con el dinero. Cuando el plan se tuerce, tendrán que hacer equipo tomando como rehén voluntaria a la la psicóloga de Rory, tratando de escapar de la policía, de unos funcionarios corruptos y de un capo vengativo.

Dirigida por Doug Liman y escrita por Chuck MacLean y Casey Affleck, ‘Los instigadores’ es su nueva apuesta de nivel. Porque encontramos al propio Casey Affleck como protagonista junto a Matt Damon. Una película que mezcla géneros, entre thriller, drama y comedia. Y los dos intérpretes funcionan perfectamente como dúo. Al final estamos ante una buddy movie pero pasada por el filtro de Apple. Es decir, con un perfecto acabado visual, aunque la historia se resienta en algunos tramos.

De todos modos, es perfecta para pasar la tarde, sobre todo gracias al buen hacer de dos actores en estado de gracia. Aunque el resto del reparto no se queda atrás: Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow y Ron Perlman.

Fecha de estreno: 9 de agosto

Estrenos en SkyShowtime

Los que se quedan (PELÍCULA)

Sinopsis: Paul Hunham, un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio americano, se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas, y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam.

La nueva cinta de Alexander Payne llegó tarde, pero llegó. Llamada a convertirse en un nuevo clásico navideño, Paul Giamatti parecía tenerlo hecho para llevarse su primer premio Oscar, aunque finalmente no pudo ser. Curioso que un actor de su talento aún no tenga el gran premio en su casa, ¿verdad? De hecho, solo ha sido nominado una vez, y como Mejor Actor Secundario por ‘Cinderella Man’, junto a Russell Crowe. La que sí se lo llevó fue Da’Vine Joy Randolph en el apartado de Mejor Actriz Secundaria, y arrasó en la temporada de premios. La conocimos gracias a ‘Solo asesinatos en el edificio’, y es uno de los mejores personajes de la película. Una de esas historias que te reconcilian con el mundo y con el Séptimo Arte. Obligado visionado.

Fecha de estreno: 8 de agosto

